The Guardian опубликовал большую статью об ала качуу в Кыргызстане

Материал под названием "Похищенные, изнасилованные, вступившие в брак против своей воли: борьба кыргызских женщин с жестокой традицией" вышел на сайте авторитетного британского издания The Guardian сегодня.

В материале рассказываются реальные истории кыргызских женщин, ставшими жертвами похищения, как у нас это называют правоохранители, "с целью вступления в брак"

В статье отмечено, что по меньшей мере 12 000 женщин по-прежнему ежегодно похищаются и принуждаются к вступлению в брак в Кыргызстане.

Известная как ала качуу ("бери и беги"), жестокая практика похищения невест уходит своими корнями в средневековье в степях Центральной Азии, но сохраняется и по сей день. До 2013 года по закону штраф за ала качу составлял 2 тысячи сомов (около 25 долларов), затем наказание ужесточили до 10 лет лишения свободы для похитителя.

Однако, пишет The Guardian новый закон не сократил эту практику, и судебные преследования происходят редко.

Данные Центра поддержки женщин, организации, которая борется за гендерное равенство в стране, показывают, что по меньшей мере 12 000 браков заключаются и совершаются каждый год против воли невесты. (Эта цифра взята из отчета за 2011 год и считается заниженной). Мужчины похищают женщин, говорят они, чтобы доказать свою мужественность, избежать ухаживания (считается утомительной тратой времени) и сэкономить на выплате калыма, или приданого, которое может стоить жениху до 4 тысяч долларов (3 тысячи фунтов стерлингов) наличными и скотом.

Согласно данным офиса UNICEF В Бишкеке, процент девочек в возрасте от 15 до 19 лет, которые беременеют в Кыргызстане, является одним из самых высоких в регионе, в то время как 13 процентов браков заключаются в возрасте до 18 лет, несмотря на то что это незаконно.