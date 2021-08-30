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Акиф Алафердов: За годы независимости мы сохранили дружбу народов КР

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- Нина Ничипорова
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"Когда наши предки, депортированные в Кыргызстан 90 лет назад, строили каналы, осушали болота, возводили дома, они надеялись, что их потомки будут свободными и счастливыми на кыргызской земле. Их надежды оправдались", - сказал в мини-интервью VB.KG накануне 30-летия Дня независимости Кыргызстана почетный президент общественного объединения азербайджанцев "Азери" Акиф Алафердов, который именно за укрепление дружбы народов удостоен медали "Данк".

Акиф Кадырович, что для вас значит дружба народов?

- Я очень горжусь этой высокой наградой за мой труд. В свое время я 16 лет возглавлял диаспору азербайджанцев. "Азери" много сделало для того, чтобы сохранить культуру, традиции, обычаи, чтобы сблизить народы и наших стран, и всех проживающих на территории Кыргызстана. Республика по праву считается одной из многонациональных, бок о бок в ней проживают представители 80 различных народностей и национальностей. И, думаю, что именно этот многонациональный фактор взаимообогащает и народ, и страну, воспитывает в людях толерантность.

Вспоминаю, в 90–х годах в Республиканской больнице работали специалисты нескольких национальностей, в том числе и я. И какой крепкой была дружба между нами! И слава Аллаху, за годы независимости мы, граждане Кыргызстана, смогли ее сберечь, она, можно сказать, прошла все испытания на прочность. Вспомните, что все в Кыргызстане бросаются помогать друг другу, когда в наш общий дом приходит беда. Последний пример – пандемия коронавируса. Разве кто-то из волонтеров думал о национальности человека, которому оказывал помощь! Да и среди них самих были представители разных корней. А как же иначе? Мы одна страна, одна семья, независимо от того, какой национальности каждый из нас.

Почему, на ваш взгляд, молодое поколение азербайджанцев не уезжает на историческую родину?

- Уже пять поколений азербайджанцев можно с полным правом назвать кыргызстанцами. Они родились здесь, выросли и растут здесь, учатся, работают абсолютно во всех сферах -в экономике, здравоохранении, образовании, в правоохранительных органах, культуре и других. Кыргызстан стал для всех нас родиной, для которой в силу обстоятельств мы сделали и делаем больше, чем для исторической.

В прошлом году азербайджанцы отметили 90-ю годовщину насильственного переселения их предков в Среднюю Азию, в том числе в Кыргызстан. Если и остались живы наши деды и отцы, то только благодаря помощи местного населения - кыргызов, русских, украинцев и других. Люди и сами жили бедно, но они понимали, как трудно начинать жить на чужой земле. Поэтому помогали как могли - добрым словом, делились кусочком хлеба. Такое не забывается никогда. Трудолюбивые и миролюбивые азербайджанцы быстро стали своими на кыргызской земле.

Поэтому, наверное, мы, потомки депортированных в сталинские времена наших предков, прижились на кыргызской земле, пустили здесь корни, здесь родились наши внуки и правнуки от межнациональных - азербайджанско–кыргызских - браков. Например, мой сын взял в жены кыргызскую девушку. У них прекрасная семья. Разве национальность - главное?

Дружеские и братские Кыргызстан и Азербайджан объединяют тесные связи, и история этих связей тянется к глубокой древности. Как известно, в формировании кыргызского и азербайджанского народов принимали участие многочисленные одноименные тюркские племена. Это формирует наши исторические качества, наш общий менталитет. У нас имеются не только общие ментальные ценности, но и общее политическое и историческое прошлое, общая литература и самое главное - уважение и толерантное отношение народов друг к другу.

Кстати, у двух наших народов есть характерная особенность. Кыргызский народ является народом больше всех в мире, создавшим легенд об оленях. И в Азербайджане множество легенд об этих животных. Олень у обоих народов считается защитником, охранником и опекуном. В то же время олень - мифическое существо и культ. Главным узором наших знаменитых ковров тоже является олень.

Как сообщили VB.KG главы нескольких диаспор, их представители примут самое активное участие в юбилейных праздничных мероприятиях. В национальных уборах они пройдут по главной площади, в танцах и песнях представят культуру своей национальности. А потом начнутся праздничные угощения блюдами национальных кухонь.


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URL: https://www.vb.kg/405666
Теги:
День независимости, юбилей, Ассамблея народа Кыргызстана
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