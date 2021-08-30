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МИД ФРГ: Страны ЦА ждут сложнейшие вызовы из-за афганского обострения

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Глава МИД ФРГ Хайко Маас перед визитом в Таджикистан и другие страны Азии провел пресс-конференцию. Он отметил, что серия терактов в районе и на территории аэропорта Кабула, демонстрирует, что международный терроризм вновь укрепляет свои позиции, сообщило вчера, 29 августа, ИА "Sputnik Таджикистан".

"Возник военно-политический вакуум, куда с ужасающей скоростью теперь устремилось ИГ (организация запрещена в РФ) и другие террористы", - заявил немецкий дипломат.

Он добавил, что складывающаяся ситуация затрагивает не только Афганистан, но и соседние страны.

"Не только афганцы, но и соседние государства сталкиваются вследствие этого развития событий с вызовами, которые едва ли могут преодолеть в одиночку", - добавил Хайко Маас.

Глава МИД Германии добавил, что его зарубежная поездка призвана доказать, что страна не останавливает свою работу в регионе после вывода войск.

Хайко Маас посетит с официальным визитом Таджикистан, Узбекистан и Пакистан, а также Турцию и Катар. Основные темы ожидаемых диалогов на высшем уровне - ситуация в Афганистане и вопрос беженцев.

Источник: eadaily.com


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URL: https://www.vb.kg/405667
Теги:
Афганистан, Германия, Центральная Азия
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