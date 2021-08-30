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Байден уснул на пресс-конференции с премьер-министром Израиля

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Президент США Джо Байден уснул на пресс-конференции с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Об этом сообщает издание Middle East.

Переговоры между Байденом и Беннетом проходят в США. На пресс-конференции глава правительства Израиля рассказывал о новом этапе дружбы между американским и израильским народами. В это время лидер США неподвижно сидел напротив с закрытыми глазами.

Репортер CNN Дэниел Дэйл назвал у себя в Twitter новости об уснувшем президенте США "чушью". По его словам, Байден не только бодрствует, но и "немедленно отвечает" собеседнику.

Ранее Байден перепутал американских президентов Барака Обаму и Дональда Трампа. Он сказал, что в 2009 году президент Трамп поручил тогдашнему вице-президенту Байдену заняться кризисом автомобильной промышленности в США. Такое недоразумение нынешний американский лидер назвал "оговоркой по Фрейду".

На президентских выборах 2020 года, Трамп часто троллил Байдена, называя его "спящим Джо". В качестве одного из примеров он приводил интервью в то время еще кандидата от Демократической партии каналу DI. На нем Байден не мог проснуться даже несмотря на попытки журналистки его разбудить.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/405668
Теги:
Джозеф Байден
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