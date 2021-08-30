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С 1 сентября начнется прием документов для поступления в вузы РФ

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- Светлана Лаптева
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С 1 сентября начнется прием документов для поступления в вузы России на 2022. Об этом сообщает Минобразования РФ.

"Объявляется прием документов на обучение в образовательные организации высшего образования Российской Федерации за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в соответствии с установленной Правительством Российской Федерации квотой на 2022/2023 учебные года.

Прием документов будет осуществляться только на сайте EDUCATION IN RUSSIA с 1 сентября до 1 ноября 2021 года. Документы, направленные позже указанных сроков, не рассматриваются. Сроки подачи документов не продлеваются.

Просим обратить внимание, что набор кандидатов на обучение в образовательных организациях высшего образования по квоте, выделенной Правительством Российской Федерации, осуществляется только представительством Россотрудничества в Киргизской Республике, без участия каких-либо посреднических организаций, только на бюджетной основе. Все кандидаты, желающие обучаться на контрактной основе, связываются самостоятельно напрямую с выбранным вузом, без участия представительства. Прежде, чем загружать необходимые документы для участия в квоте по линии Россотрудничества, убедительно просим внимательно прочитать все требования к заполнению документов в личном кабинете в системе EDUCATION IN RUSSIA, во избежание некорректного заполнения и дальнейшего участия в квоте!", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/405670
Теги:
абитуриент, вуз, Россия, Кыргызстан
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