В театре оперы и балета пройдет концерт в помощь певцу Рыспеку Абдубачаеву

В Кыргызском национальном театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 3 сентября пройдет благотворительный концерт. Все собранные во время этого мероприятия средства будут направлены на лечение заслуженного артиста Кыргызской Республики Рыспека Абдубачаева.

Одному из старейших работников бишкекского храма искусств, артисту хора, талантливому человеку требуется помощь. Более полугода Рыспек Абдубачаев борется за жизнь. Артист прошел химиотерапию, сейчас начал получать лучевую терапию.

Коллеги решили поддержать Рыспека Абдубачаева и организовали благотворительный концерт 3 сентября в 19 часов. Этим вечером в исполнении артистов хора бишкекчане услышат произведения мировой оперной классики и популярные произведения советских композиторов.