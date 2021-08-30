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"ОДКБ не будет отправлять военных в Афганистан"

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Организация Договора коллективной безопасности (ОДКБ) не будет отправлять военных в Афганистан, заявил генсек организации Станислав Зась. Он считает опасения на этот счет беспочвенными. В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Об этом сообщает издание kommersant.ru.

"Не станет ли Афганистан капканом, не придется ли нам опять отправлять туда своих сыновей? Конечно же, нет. Это абсолютно беспочвенные опасения",- сказал господин Зась в эфире СТВ (цитата по БелТА). Он отметил, что ОДКБ - "это исключительно оборонительная военно-политическая организация". Она может применять коллективные оборонительные силы только "в пределах зоны ответственности ОДКБ, то есть в пределах границ стран".

Господин Зась рассказал, что организация выработала комплекс мер по минимизации угроз по наркотрафику, терроризму и незаконной миграции. "Сейчас ситуация там меняется и это надо внимательно изучать и учитывать в своей деятельности, в том числе в плане борьбы с этими угрозами, которые никуда не делись, а отчасти даже наоборот - актуализировались",- добавил генсек.

Движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) 15 августа вошло в Кабул и объявило, что держит Афганистан под своим контролем. 23 августа ОДКБ провело заседание, на котором страны-участницы договорились принять дополнительные меры безопасности. Организация выразила обеспокоенность тем, что талибы, вопреки обещаниям, не начали формировать коалиционное правительство.


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URL: https://www.vb.kg/405674
Теги:
ОДКБ
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