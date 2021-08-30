Все страны должны открыть границы для покидающих Афганистан гражданских лиц

Управление верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев призывает все страны разрешить гражданским лицам, покидающим Афганистан, въехать на их территории. Этот вопрос обсуждался в ходе творческого семинара "Права человека в период рисков и бедствий".

Семинар прошел на Иссык-Куле с 23 по 27 августа. И был организован ПД "Бир Дуйно Кыргызстан" с участием лидеров местных сообществ, проживающих в зонах рисков, включая активистов приграничных сел, экспертов, документалистов, адвокатов, журналистов.

Эксперты провели совместную работу по анализу и оценке среды для гражданского общества, с учетом новых вызовов как в Кыргызстане, так и в регионе стран Центральной Азии для выработки стратегий по предупреждению гуманитарной катастрофы, связанной с событиями в Афганистане.

В частности, участников семинара волновали вопросы, как власти стран ЦА содействуют уменьшению гуманитарной катастрофы, связанной с ситуацией в Афганистане, каковы их планы по помощи беженцам и жертвам, особенно женщинам правозащитницам и их семьям, активистам?

Ситуация в Афганистане отметили участники, требует от кыргызстанцев еще большего внимания к защите и продвижению универсальности прав и свобод человека, обеспечения благоприятных условий по защите прав беженцев, особенно женщин правозащитниц

, укреплению партнерства с органами власти с сообществ до глобальных уровней, создания инклюзивных диалоговых платформ для доступа граждан к информации, вовлечения их к гражданскому участию в процессе принятия решений на всех уровнях власти на основе международных обязательств для обеспечения безопасности и продвижения позитивных реформ во имя развития, исключая дискриминацию и разные формы насилия.

Для обмена опытом по помощи беженцам и правозащитницам, участники семинара провели онлайн дискуссию по изучению успешных практик и программ гуманитарной помощи с принципом "Не навреди" с ведущими экспертами: Гульнарой Шагинян - лидером "Демократия Сегодня" (Армения), с Юлией Харашвили (Грузия), Хайди Мейнзотт (Германия), координатором Рабочей группы по гендерному равенству при Гражданской платформе Солидарности ОБСЕ,Ипситой Sircar, координатором GNDR с участием Вице спикера парламента КР Аидой Касымалиевой и представителями международных агентств ООН.

По итогу семинара властям страны были даны рекомендации:

важно новой власти КР строго придерживаться документа УВКБ ООН, который УВКБ направили всем государствам. Поскольку ситуация в Афганистане остается нестабильной и неопределенной, УВКБ ООН призывает все страны разрешить гражданским лицам, покидающим Афганистан, въехать на их территории и обеспечить соблюдение принципа недопущения высылки во всех случаях.

УВКБ ООН отмечает, что необходимо обеспечить, чтобы право искать убежище не нарушалось, чтобы границы держали открытыми, и чтобы люди, нуждающиеся в международной защите, не были вынуждены оставаться на территории своей страны происхождения, что может быть потенциально опасным. В этой связи важно помнить, что государства имеют обязательства, в том числе в соответствии с обычным международным правом, по сохранению доступа гражданских лиц, спасающихся бегством от конфликта, к пересечению международных границ и по невозвращению беженцев в принудительном порядке. Принцип невысылки предусматривает также недопущение отказа на границе.

Все ходатайства граждан Афганистана и лиц, прежде постоянно проживавших на территории этой страны, которые обращаются за международной защитой, должны рассматриваться в рамках справедливых и эффективных процедур в соответствии с нормами международного и регионального законодательства о защите беженцев.

На специальной сессии Совета по правам человека Верховный комиссар заявила, что для укрепления доверия необходим инклюзивный диалог и меры по защите прав женщин, особенно права девочек на защиту и образование.

Международная Федерация по правам человека обратилась к ключевым людям, принимающих решения содействовать, как можно быстрее эвакуации женщин правозащитниц Афганистана,.

"Защита уязвимых правозащитников - это моральный долг. Они должны помочь нам вывезти этих людей", - вице-президент FIDH и исполнительный директор OPEN ASIA-Armanshahr Гиссу Джахангири.

Бир Дуйно и партнеры готовы содействовать организации круглосуточной Горячей линии с участием ведущих экспертов, студентов из Афганистана для оказания консультаций, правовой поддержки и оказания эффективной поддержки лицам, ищущим убежища в Кыргызстане совместно с институтом Омбудсмена КР.