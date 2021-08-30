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Все страны должны открыть границы для покидающих Афганистан гражданских лиц

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- Оксана Гут
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Управление верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев призывает все страны разрешить гражданским лицам, покидающим Афганистан, въехать на их территории. Этот вопрос обсуждался в ходе творческого семинара "Права человека в период рисков и бедствий".

Семинар прошел на Иссык-Куле с 23 по 27 августа. И был организован ПД "Бир Дуйно Кыргызстан" с участием лидеров местных сообществ, проживающих в зонах рисков, включая активистов приграничных сел, экспертов, документалистов, адвокатов, журналистов.

Эксперты провели совместную работу по анализу и оценке среды для гражданского общества, с учетом новых вызовов как в Кыргызстане, так и в регионе стран Центральной Азии для выработки стратегий по предупреждению гуманитарной катастрофы, связанной с событиями в Афганистане.

В частности, участников семинара волновали вопросы, как власти стран ЦА содействуют уменьшению гуманитарной катастрофы, связанной с ситуацией в Афганистане, каковы их планы по помощи беженцам и жертвам, особенно женщинам правозащитницам и их семьям, активистам?

Ситуация в Афганистане отметили участники, требует от кыргызстанцев еще большего внимания к защите и продвижению универсальности прав и свобод человека, обеспечения благоприятных условий по защите прав беженцев, особенно женщин правозащитниц

, укреплению партнерства с органами власти с сообществ до глобальных уровней, создания инклюзивных диалоговых платформ для доступа граждан к информации, вовлечения их к гражданскому участию в процессе принятия решений на всех уровнях власти на основе международных обязательств для обеспечения безопасности и продвижения позитивных реформ во имя развития, исключая дискриминацию и разные формы насилия.

Для обмена опытом по помощи беженцам и правозащитницам, участники семинара провели онлайн дискуссию по изучению успешных практик и программ гуманитарной помощи с принципом "Не навреди" с ведущими экспертами: Гульнарой Шагинян - лидером "Демократия Сегодня" (Армения), с Юлией Харашвили (Грузия), Хайди Мейнзотт (Германия), координатором Рабочей группы по гендерному равенству при Гражданской платформе Солидарности ОБСЕ,Ипситой Sircar, координатором GNDR с участием Вице спикера парламента КР Аидой Касымалиевой и представителями международных агентств ООН.

По итогу семинара властям страны были даны рекомендации:

важно новой власти КР строго придерживаться документа УВКБ ООН, который УВКБ направили всем государствам. Поскольку ситуация в Афганистане остается нестабильной и неопределенной, УВКБ ООН призывает все страны разрешить гражданским лицам, покидающим Афганистан, въехать на их территории и обеспечить соблюдение принципа недопущения высылки во всех случаях.

УВКБ ООН отмечает, что необходимо обеспечить, чтобы право искать убежище не нарушалось, чтобы границы держали открытыми, и чтобы люди, нуждающиеся в международной защите, не были вынуждены оставаться на территории своей страны происхождения, что может быть потенциально опасным. В этой связи важно помнить, что государства имеют обязательства, в том числе в соответствии с обычным международным правом, по сохранению доступа гражданских лиц, спасающихся бегством от конфликта, к пересечению международных границ и по невозвращению беженцев в принудительном порядке. Принцип невысылки предусматривает также недопущение отказа на границе.

Все ходатайства граждан Афганистана и лиц, прежде постоянно проживавших на территории этой страны, которые обращаются за международной защитой, должны рассматриваться в рамках справедливых и эффективных процедур в соответствии с нормами международного и регионального законодательства о защите беженцев.

На специальной сессии Совета по правам человека Верховный комиссар заявила, что для укрепления доверия необходим инклюзивный диалог и меры по защите прав женщин, особенно права девочек на защиту и образование.

Международная Федерация по правам человека обратилась к ключевым людям, принимающих решения содействовать, как можно быстрее эвакуации женщин правозащитниц Афганистана,.

"Защита уязвимых правозащитников - это моральный долг. Они должны помочь нам вывезти этих людей", - вице-президент FIDH и исполнительный директор OPEN ASIA-Armanshahr Гиссу Джахангири.

Бир Дуйно и партнеры готовы содействовать организации круглосуточной Горячей линии с участием ведущих экспертов, студентов из Афганистана для оказания консультаций, правовой поддержки и оказания эффективной поддержки лицам, ищущим убежища в Кыргызстане совместно с институтом Омбудсмена КР.


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URL: https://www.vb.kg/405678
Теги:
Афганистан, омбудсмен, права человека, беженцы, безопасность, Кыргызстан, Помощь, власть, ООН
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