На полигоне "Эдельвейс" в КР пройдут маневры горных егерей КСБР ОДКБ

В начале сентября в Кыргызстане пройдут маневры воинских контингентов Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центральноазиатского региона Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Рубеж-2021".

"Военная угроза для России и ее союзников со стороны "Талибана" состоит в том, что движению после ухода из Афганистана войск США и НАТО досталось огромное количество оружия – сотни единиц бронетехники, самолеты, вертолеты", и его никто не контролирует", - цитирует "Независимая газета" слова министра обороны России Сергея Шойгу.

В ОДКБ не исключают экспорт нестабильности в страны СНГ и Россию и потому готовятся этому противодействовать. Маневры горных егерей из состава КСБР ОДКБ, которые пройдут в ближайшее время на полигоне учебного центра "Эдельвейс" в Кыргызстане, видимо, для этого подходят как нельзя лучше.

Маневры эти плановые, но учитывающие непростую ситуацию, складывающуюся в Афганистане. Эксперты опасаются, что в этой стране может начаться гражданская война наподобие той, когда 20 лет назад движению "Талибан" противостоял "Северный альянс". Поэтому Россия готовит новые военные учения в Центральной Азии.

Сейчас в Кыргызстан из России уже перебрасываются 300 военнослужащих и более 60 единиц боевой техники из состава горного соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва. Не исключено, что в случае дальнейшего осложнения ситуации в Афганистане и возникновения реальных угроз для союзников России по ОДКБ они останутся в Кыргызстане и после маневров "Рубеж-2021".

Совсем недавно Россия провела два учения у афганской границы: одно совместно с Узбекистаном, другое – с Узбекистаном и Таджикистаном. Сергей Шойгу сообщил, что российские военные базы в Таджикистане и Кыргызстане будут задействованы в защите рубежей ОДКБ в случае агрессии с афганского направления.