Погода
$ 84.44 - 84.80
€ 98.85 - 100.35

На полигоне "Эдельвейс" в КР пройдут маневры горных егерей КСБР ОДКБ

100  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В начале сентября в Кыргызстане пройдут маневры воинских контингентов Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центральноазиатского региона Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Рубеж-2021".

"Военная угроза для России и ее союзников со стороны "Талибана" состоит в том, что движению после ухода из Афганистана войск США и НАТО досталось огромное количество оружия – сотни единиц бронетехники, самолеты, вертолеты", и его никто не контролирует", - цитирует "Независимая газета" слова министра обороны России Сергея Шойгу.

В ОДКБ не исключают экспорт нестабильности в страны СНГ и Россию и потому готовятся этому противодействовать. Маневры горных егерей из состава КСБР ОДКБ, которые пройдут в ближайшее время на полигоне учебного центра "Эдельвейс" в Кыргызстане, видимо, для этого подходят как нельзя лучше.

Маневры эти плановые, но учитывающие непростую ситуацию, складывающуюся в Афганистане. Эксперты опасаются, что в этой стране может начаться гражданская война наподобие той, когда 20 лет назад движению "Талибан" противостоял "Северный альянс". Поэтому Россия готовит новые военные учения в Центральной Азии.

Сейчас в Кыргызстан из России уже перебрасываются 300 военнослужащих и более 60 единиц боевой техники из состава горного соединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Республике Тыва. Не исключено, что в случае дальнейшего осложнения ситуации в Афганистане и возникновения реальных угроз для союзников России по ОДКБ они останутся в Кыргызстане и после маневров "Рубеж-2021".

Совсем недавно Россия провела два учения у афганской границы: одно совместно с Узбекистаном, другое – с Узбекистаном и Таджикистаном. Сергей Шойгу сообщил, что российские военные базы в Таджикистане и Кыргызстане будут задействованы в защите рубежей ОДКБ в случае агрессии с афганского направления.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405680
Теги:
ОДКБ, Россия, учения, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  