"США ушли из Афганистана, чтобы остаться в Центральной Азии"

Если где-либо в Кыргызстане не проводятся демонстраций на площади в поддержку Талибана, халифата или ИГИЛа, то это не означает, что эти организации именно сейчас не проводят вербовку и не пропагандируют запрещенные в Кыргызской Республике организации. Но в том то и дело, что не физический захват территории, а именно информационно-идеологическую войну по подрыву светскости, государственности эксперты ЦА и России называют наиболее опасными для нашего региона. И пока элиты стран не понимают остроты и актуальности проблемы - все мы в опасности.

Об этом говорили на международном экспертном онлайн-брифинге, организованном "Берлек-Единство", на котором эксперты обсуждали опасности ситуаций для ЦА и РФ, связанные с событиями в Афганистане. Представители различных стран "вскрыли" существующие, возможные проблемы, показали первоисточники бед, в первую очередь, опасностей извне и внутренних тригеров, способных взорвать ситуацию в наших странах.

Директор Центра изучения региональных угроз из Узбекистана Виктор Михайлов отметил, что вербовщики свое дело знают, напомнив, что машина ИГИЛ смогла направить на войну в Ирак и Сирию тысячи мужчин и женщин из бывших стран СНГ "борцов за веру, халифат, шариат". Многие из них погибли, а те кто выжил - либо вернулся, либо уже "отсидел", или отбывает свои сроки, а кто-то проходит процесс реабилитации.

- В террористических формированиях из Узбекистана с оружием в руках сейчас воюет около 285 человек. Сомневаюсь в походе ИДУ за пределы Афганистана. Первые полевые командиры первого талибана мечтали установить халифат, сейчас такого не наблюдаю.

Сегодня опасность не от боевиков и талибана, а именно радикализация бесед проповедников в узбекоязычном информационном пространстве, которые за последние 5 недель от разговоров о несправедливости и продажности в Афганистане, неделю назад резко перешли к более экстремистским призывам и начали говорить: вот смотрите: можно же бороться с несправедливостью и коррупцией и в Афганистане это почти получилось. И мы должны последовать этому пути, чтобы победить этих кяфиров, которые разворовывают страну, приводя массу конкретных примеров. Их призывы выстроены по принципу политического ислама. А в конституции Узбекистана не сказано, что государство светское.

И здесь не так страшны их проповеди, а комментарии молодежи, которые обсуждают и поддерживают успехи талибов. А анализ показывает, что участники обсуждения, подстрекатели проживают вне Узбекистана, которые пишут, что если мы не последуем по пути Афганистана, то кяфиры нас уничтожат.

И эти подстрекатели уже завоевывают свою аудиторию, их риторика из-за общего падения уровня образованности молодежи легко проникает в реальную жизнь. Так недавно проводилось исследование "Почему молодые перестали уступать места пожилым в транспорте?", шокировали ответы " да они пожилые, но они кяфиры, неверные, и т. д.". И это относилось не только к людям других национальностей. И это влияние пропагандистов из-за рубежа. Это уже попытка делить людей, ставить их по разные стороны баррикад. И что с этим делать? Нужен срочный оперативный анализ и выработка новых, современных стратегий сопротивления и работы с молодежью и населением на всех наших территориях. И делать это надо в онлайн, то есть прямо сейчас, пока не поздно. - пояснил Владимир Михайлов.

Эксперт Юлия Денисенко рассказала о новой тенденции, которую отмечают эксперты во всех странах.

- В последние годы каждая страна ЦА и РФ приняла обратно мужчин, женщин, которые находились в зонах активных действий боевиков.. Кто-то был осужден, кто -то проходил курс реабилитации, который по идее должен был их "перековать".

И совсем недавно некоторые женщины писавшие о том, что они по ошибке попали в ИГ, к боевикам массово отказываются от своих прежних обещаний, покаяний, заверений в желании "перековаться" и вернуться в светское общество, а говорят о желании жить в халифате. Отказываются вернуться на родину даже те, кто еще находится в лагерях беженцев в Сирии или тюрьмах Ирака. И эта же картинка мира отражается и на рисунках детей, которые находятся в лагерях беженцев: для них миссией избавления является не государство Кыргызстан, а Аль-Кайда, которые приедут, освободят их из плена и отвезут в халифат, в Афганистан". Возможно это реакция - эйфория, но вспомните какое количество "оступившихся", готовых "агитаторов-пропагандистов" вернула каждая страна. Какой-то процент из них готовые "агитаторы-пропагандисты за халифат, против светскости". На что они готовы теперь, - задалась вопросом эксперт.

Эксперт в области религиоведения, директор независимого аналитического центра "Религия, право и политика" Кадыр Маликов охарактеризовал уход США и союзников по НАТО из Афганистана фразой "уйти чтобы остаться" в ЦА. По его оценке, происходящее в Афганистане опасно для стран региона с демократическим светским форматом правления, поскольку неизвестно, как готовы к этому испытанию светские лидеры, духовенство, да и само общество, например, Кыргызстана.

- Не секрет что стратегия США направлена на сдерживание России, Ирана, Китая в Азиатском регионе. Именно в политической ситуации и расширение географии нестабильности на севере остается довольно высоким из-за присутствия там террористических групп на севере Афганистана. Пока прямой угрозы со стороны Талибана сейчас не существует, скорее все будет зациклено на решение внутриполитических вопросов: построение правительства, построение системы управления исламского государства и решение экономических вопросов, главное - как накормить население.

Соответственно, у нас вызывают вопросы террористические организации на территории Афганистана - ранее ИДУ, Ансарулла Игил, Аль-Кайда, ИДВТ и другие. Проблематика заключается в том, что процесс переосмысления тактики и стратегии внутри самих террористических групп с внешним управлением может привести к изменению характера группировок, изменению трансформации идеологии. И пока мы не знаем как они себя поведут.

Если говорим об угрозах со стороны Афганистана помимо гражданской войны, гуманитарной катастрофы, потока беженцев, то для нас это прежде всего угроза внутреннего характера. Ведь витрина происходящего в Афганистане может нести не прямую, а идеологическую, пропагандистскую угрозу именно для наших стран с демократической светской системой ценностей и системой правления. Это вызов светскости. Насколько в настоящий момент наши политические элиты понимают всю серьезность того, что Центральная Азия вошла в новый геополитический процесс? И на этом фоне как наше традиционное духовенство готово к новым вызовам идеологического характера? В чрезвычайной ситуации наши ценности будут проходить испытания не только угрозой военного характера, а демократических ценностей: свободы СМИ и религии, общественной безопасности, со ссылкой на экономическую и общественную безопасность.

При наличии протестного потенциала, потребности глубокой экономической реформы, преобразований, демократических реформ в условиях страха угроз поменяются приоритеты, и защита конституционного строя, безопасности будет выходить на первое место.

Все наши страны будут более закрыты и это может привести к авторитарному правлению и национализму. Для наших стран это подобно пружине, основанной на страхах. И поэтому в результате изменений в странах ЦА - страх и недоверие будут только усугубляться. На фоне разочарования демократическими ценностями, реформами светских политических элит часть молодежи будет вовлечена в идеи террористических запрещенных идеологий, которые будут уже транслируются с территорий запрещенных формирований.

Исламофобия, связанная со страхами "афганизации", фобии в отношении пакистанских студентов - все это может привести к расколу и по национальному признаку, Это вызывает агрессию, раскол в обществе на светских и религиозных идеях. Кто-то становится изгоем в своем государстве. Фокус внимания направляется на них, а у нас в государстве происходит деградация, падение образованности молодежи, если раньше люди из деревень попали в города и тянулись к образованию, то сейчас этого нет. Это удобно для вербовщиков террористических организаций. Надо отслеживать агрессивную риторику, анализировать, стараться разбираться в происходящем, чтобы не разрушить государство. И помнить, что цель многих террористических организаций - демонтаж государственности, светскости. И не надо этому помогать, - сказал Кадыр Маликов.