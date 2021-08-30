Сотрудников посольств в Пекине познакомили с историей Независимости КР

Накануне празднования юбилейной даты посольством Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике был организован и проведен футбольный турнир в честь 30-летия Независимости Кыргызской Республики.

В нем приняли участие представители дипломатического корпуса, аккредитованные в Китае, иностранные друзья и партнеры посольства.

И, конечно, перед началом турнира, посвященного юбилею Независимости республики, работники посольств дружественных стран увидели наш Кыргызстан во всем его природном блеске, побывав на прекрасной фотовыставке "Природа, культура и обычаи кыргызского народа". В придачу их кыргызские коллеги рассказали много интересных фактов из нашей истории. У гостей, как сообщили в посольстве КР в КНР, остались самые теплые впечатления о нашей стране.

По окончании турнира, командам – победителям и участникам - были вручены кубки, медали и памятные подарки.