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Жапаров встретился с главами посольств более 50 иностранных государств

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 30 августа, встретился с представителями дипломатических миссий и международных организаций в честь празднования 30-й годовщины Дня независимости страны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В мероприятии приняли участие более 50 глав посольств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Кыргызстане.

В своем обращении к участникам мероприятия глава государства подчеркнул, что Кыргызстан провозгласил свою независимость и суверенитет, когда Советский Союз находился на грани распада - в те тяжелые дни 1991 года Верховный Совет Киргизской ССР принял на сессии "Декларацию об объявлении государственной независимости Кыргызской Республики". С этого момент Кыргызстан стал полноправным участником и субъектом международного права.

Президент отметил достижения Кыргызстана за годы независимости, выбрав путь суверенитета и демократии.

По его словам, в поисках оптимальной модели развития страна сталкивалась с различными вызовами, взлетами и падениями, которые привели к ряду внутриполитических кризисов, включая трагедии, и в той или иной степени повлиявшие на развитие страны.

"В этих сложных обстоятельствах Кыргызстан преодолел социальные разногласия, обеспечив стабильность, международное согласие, единство и толерантность. Гражданское общество также смогло сохранить свой имидж активной, справедливой страны и свободолюбивой нации. В 2020 году из-за пандемии экономический рост Кыргызстана замедлился до 8,6%. В настоящее время пандемия продолжается, но, несмотря на это, в первые 7 месяцев 2021 года экономическая активность постепенно восстанавливается, а в некоторых секторах наблюдается рост.

На сегодняшний день Кыргызстан установил дипломатические отношения со 165 странами и является членом 124 международных организаций. Мы активно развиваем с ними долгосрочное и многоплановое сотрудничество для укрепления политического диалога и взаимовыгодного партнерства.

Кыргызская Республика придерживается общепризнанных принципов и норм международного права, закрепленных в Уставе Организации Объединенных Наций, включая принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела, уважения территориальной целостности и мирного урегулирования международных споров посредством политических и дипломатических средств", - сказал Садыр Жапаров.

Глава государства добавил, что Кыргызстан продолжит проводить открытую, сбалансированную и мирную внешнюю политику, направленную на защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности страны, а также национальных интересов.

"Считаю важным подчеркнуть, что с первых дней независимости решение пограничных вопросов с соседними странами было приоритетом. Это должно стать надежной основой для создания общего пространства безопасности и стабильности в регионе. Соглашениями 1996 и 1999 годов мы юридически уточнили нашу государственную границу с нашим великим соседом Китайской Народной Республикой, а соглашением 2001 года - с нашим братским Казахстаном.

Пограничные вопросы с Таджикистаном и Узбекистаном до сих пор не решены, переговоры продолжаются. Подчеркну, что разрешение пограничных вопросов с Узбекистаном проходят активно и в духе взаимопонимания. Переговоры с Таджикистаном также активизировались, и согласовано более 50 процентов границ. Чтобы решить пограничный вопрос с Таджикистаном, правительства Кыргызстана и Таджикистана должны принять политическое решение и продолжить переговоры на основе принципа взаимного уважения и уважения", - сказал Садыр Жапаров.

Он отметил главный приоритет страны - развитие политических, торговых, экономических и культурных связей с соседними странами, укрепление интеграции.

"В 2015 году Кыргызстан стал членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который входят Россия, Казахстан, Беларусь и Армения.

Это привело к положительным результатам в торгово-экономических отношениях, а также в развитии промышленного производства и сельского хозяйства и создало возможности для кыргызских предпринимателей работать в условиях Евразийского экономического союза.

Улучшение условий для трудовых мигрантов на рынках труда России, Казахстана и других стран ЕАЭС с упрощением процедур трудоустройства и социальных условий является одним из бесспорных преимуществ Кыргызстана", - сказал Глава государства.

Садыр Жапаров высказал пожелание видеть ближайших региональных партнеров - Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан - членами данной организации.

По его словам, Кыргызстан придает большое значение тому, что региональный диалог в форме консультативных встреч лидеров стран Центральной Азии возрождается после длительного перерыва по инициативе Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева.

Так, на Третьей консультативной встрече в Туркменистане 6 августа лидеры стран Центральной Азии обсудили сотрудничество в области обеспечения безопасности и стабильности, противодействия глобальным угрозам и пандемии коронавируса, взаимодействие в сферах торговли, экономики, финансов и инвестиций, транспорта и коммуникаций, а также водно-энергетическим, культурно-гуманитарным и информационно-технологическим вопросам, рассмотрены перспективные направления, формы и механизмы дальнейшего развития взаимовыгодной региональной интеграции в сферах сельского хозяйства и продовольственной безопасности, промышленного производства.

Далее президент затронул остро стоящие вопросы региональной и международной безопасности, требующие укрепления сотрудничества для обеспечения безопасности на национальном и региональном уровнях.

"Недавние события в Афганистане, соседней и братской стране, вызывают большую озабоченность во всем мире. Мы искренне заинтересованы в скорейшей стабилизации внутриполитической ситуации в Афганистане, в мирной и безопасной жизни многонационального афганского народа", - заявил он.

Как отметил Садыр Жапаров, Кыргызстан уделяет особое внимание противодействию всем формами терроризма, в связи с чем сотрудничает в международном и многостороннем формате с международными организациями и другими странами в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной организованной преступностью, киберпреступностью, нелегальной миграцией и коррупцией.

"Я считаю, что в связи с изменяющейся ситуацией в регионе, основная цель сейчас - укрепить наши приграничные районы, усилить контроль, пополнить кыргызскую армию вооружением и военной техникой, а также повысить эффективность наших вооруженных сил", - заявил Садыр Жапаров.

Кроме того, он отметил, что в связи с глобальным изменением климата охрана окружающей среды, сохранение ледников, лесов и рек является сегодня одним из главных приоритетов Кыргызстана, поэтому развитие зеленой экономики и ее применение в повседневной жизни является требованием времени.

"Создание фонда зеленых инвестиций наряду со строительством и вводом в эксплуатацию Камбар-Атинской ГЭС-1, средних и малых гидроэлектростанций на реке Нарын должно стать основной задачей правительства Кыргызстана на ближайшие 1-2 года", - подчеркнул глава государства.

Президент затронул и тему создания благоприятной среды для ведения бизнеса, сказав, что в этой сфере началась реализация радикальных экономических реформ, включая развитие фискальной, транспортно-логистической, а также внешнеторговой политики.

"В то же время создание цифрового пространства - важная составляющая развития. Прежде всего, мы приступили к структурным реформам в государственной системе и экономике, стремясь повысить уровень социальной защиты, образования и подготовки квалифицированных специалистов, восстановить научно-технический потенциал и обороноспособность страны", - сказал Садыр Жапаров.

Он продолжил, что Кыргызстан ориентируется в первую очередь на развитие и расширение политических, торгово-экономических связей, безопасности и военно-технического сотрудничества, стремясь достичь конкретных договоренностей по вопросам водных ресурсов, энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства, а также здравоохранения, образования, культуры, финансов и технологий.

"Мои первые визиты в качестве президента в Москву, Ташкент, Нур-Султан, Анкару, Ашхабад и Душанбе были направлены на решение этих вопросов. Мы сошлись во мнении, что заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с нашими стратегическими партнерами, союзниками и дружественными странами. Также, прежде всего, мы намерены развивать более тесные связи в центральноазиатском регионе с нашими соседями и самыми могущественными странами мира - Россией, Китаем, Турцией, а также Индией и Венгрией, которые подписали соглашения о стратегическом партнерстве", - отметил президент.

Также Садыр Жапаров отметил сложившиеся конструктивные отношения с США и Европейским союзом, а также с другими европейскими странами и ведущими странами Азии, Южного Кавказа, Ближнего и Среднего Востока.

Глава государства поблагодарил все союзные страны, партнеров и международные организации за их неоценимую поддержку, гуманитарную и техническую помощь в преодолении последствий пандемии коронавируса и за их участие в развитии Кыргызстана.

"Я уверен, что, работая вместе над продвижением насущных двусторонних и многосторонних вопросов в повестке дня, мы добьемся больших результатов для устойчивого развития и процветания наших народов. В свою очередь, мы с государственными органами Кыргызской Республики готовы помочь вам в вашей важной и ответственной дипломатической деятельности", - сказал в завершение Садыр Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/405688
Теги:
МИД, посольство, президент, сотрудничество, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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