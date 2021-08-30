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Министр культуры КР встретился со спецпредставителем Владимира Путина

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- Н Крайнова
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В Бишкеке сегодня, 30 августа, состоялась встреча министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Кайрата Иманалиева со специальным представителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. Сообщает пресс-служба Минкультуры КР.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая вопрос торжественного закрытия перекрестного года осенью этого года, культурный межмузейный и библиотечный обмен. Большое внимание было уделено линии образования в сфере кино, режиссуры и театра. Обсуждалась организация стажировок, магистратуры, организации для кыргызских деятелей искусства курсов повышения квалификации на базе российских институтов - РАМ имени Гнесиных, Российский институт театрального искусства – ГИТИС.


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URL: https://www.vb.kg/405691
Теги:
искусство, театр, культура, Кыргызстан, Министерство культуры и туризма
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