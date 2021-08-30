Министр культуры КР встретился со спецпредставителем Владимира Путина

В Бишкеке сегодня, 30 августа, состоялась встреча министра культуры, информации, спорта и молодежной политики КР Кайрата Иманалиева со специальным представителем президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаилом Швыдким. Сообщает пресс-служба Минкультуры КР.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов, включая вопрос торжественного закрытия перекрестного года осенью этого года, культурный межмузейный и библиотечный обмен. Большое внимание было уделено линии образования в сфере кино, режиссуры и театра. Обсуждалась организация стажировок, магистратуры, организации для кыргызских деятелей искусства курсов повышения квалификации на базе российских институтов - РАМ имени Гнесиных, Российский институт театрального искусства – ГИТИС.