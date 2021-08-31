Талибы отключили интернет в неподконтрольной им провинции Панджшер

Запрещенная в России террористическая группировка "Талибан" отключила интернет жителям провинции Панджшер, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное информационное агентство Raha Press.

Так, Raha Press указывает, что в Панджшере перестали работать SIM-карты операторов "SIM" и "Etisalat". В Панджшерской долине отключилась связь, чтобы, как предполагается, афганский вице-президент Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности президента, не смог отправлять сообщения в Twitter.

По данным агентства, он сейчас находится именно там. Ранее на своей странице в Twitter вице-президент Афганистана написал, что существуют доказательства связей между ячейкой ИГ "Хорасан", движением "Талибан" и "Сетью Хаккани". Салех также связал талибов с исполнителями теракта у ворот кабульского аэропорта.

Собеседник ТАСС сказал, что мобильный интернет заблокирован частично, но регион отключен от общенациональной системы телекоммуникаций.

"Гуманитарная ситуация в Панджшере пока остается стабильной, но талибы стремятся ее существенно ухудшить. Они блокируют доступ к государственной системе подачи электроэнергии, хотя пока что здесь хватает электричества, вырабатываемого благодаря местным рекам", - добавил источник агентства.

По его словам, талибы периодически перекрывают ведущие в регион дороги. Собеседник опасается, что боевики заблокируют поставки продовольствия и топлива.

15 августа талибы захватили Кабул, объявив о получении полного контроля над Афганистаном и окончании войны в стране. Глава государства Ашраф Гани бежал из страны. Его заместитель Амрулла Салех объявил себя президентом Афганистана и призвал воевать против талибов.

На данный момент Панджшер является единственным регионом, в который не вошли талибы.

Движение сопротивления в Панджшере возглавляет Ахмад Масуд, 22 августа он отказался сдать провинцию талибам.

Источник: asiaplustj.info