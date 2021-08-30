Милиция Чуйской области проверяет транзитников из Пакистана

Милиция Чуйской области просит транзитников из Пакистана не покидать гостиницу для личной безопасности

В Кыргызстане сотрудники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции (СПНЭМ) ГУВД Чуйской области проводят профилактические мероприятия с иностранными гражданами по соблюдению законности на территории КР. Сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сообщается, что сотрудниками СПНЭМ совместно с уполномоченными участковыми милиции на местах проводятся профилактические и разъяснительные мероприятия с гражданами Афганистана, Пакистана, Индии и Ирана. Отдельно проводят разъяснительные мероприятия с гражданами Пакистана, которые следуют транзитом через Кыргызстан в ОАЭ и Саудовскую Аравию на работу.

Милиционеры в ходе проведенных профилактических мероприятий призывают иностранцев без острой необходимости не покидать гостиницы или квартиры для личной безопасности, а также рекомендуют соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.