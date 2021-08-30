Погода
$ 84.44 - 84.80
€ 98.85 - 100.35

Милиция Чуйской области проверяет транзитников из Пакистана

122  0
- Н Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Милиция Чуйской области просит транзитников из Пакистана не покидать гостиницу для личной безопасности

В Кыргызстане сотрудники Службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции (СПНЭМ) ГУВД Чуйской области проводят профилактические мероприятия с иностранными гражданами по соблюдению законности на территории КР. Сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Сообщается, что сотрудниками СПНЭМ совместно с уполномоченными участковыми милиции на местах проводятся профилактические и разъяснительные мероприятия с гражданами Афганистана, Пакистана, Индии и Ирана. Отдельно проводят разъяснительные мероприятия с гражданами Пакистана, которые следуют транзитом через Кыргызстан в ОАЭ и Саудовскую Аравию на работу.

Милиционеры в ходе проведенных профилактических мероприятий призывают иностранцев без острой необходимости не покидать гостиницы или квартиры для личной безопасности, а также рекомендуют соблюдать санитарно-эпидемиологические правила.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405694
Теги:
ГУВД, миграция, Пакистан, Чуйская область, Патрульная милиция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  