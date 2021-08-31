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Глава ЕЭК поздравил премьер-министра Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович поздравил председателя Кабинета министров Кыргызстана Улукбека Марипова с днем рождения. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

"Уверен, что под Вашим руководством Кабинет Министров Кыргызской Республики будет и впредь эффективно развивать экономику страны, укреплять интеграционное взаимодействие в Евразийском экономическом союзе. Залогом этому служат Ваш большой опыт управленческой работы, высокие личностные качества и стремление повысить благосостояние граждан Кыргызстана", – говорится в поздравительном письме.

Глава Коллегии ЕЭК пожелал Улукбеку Марипову крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших успехов в государственной и международной деятельности, мира и процветания Кыргызстана.

Напомним, что совсем недавно Михаил Мясникович в очередной раз встречался с Улукбеком Мариповым, находясь в Кыргызстане, где побывал для участия в проходившем здесь 19-20 августа заседании Евразийского межправительственного совета. Подводя затем итоги этого мероприятия, председатель Коллегии ЕЭК поблагодарил глав правительств всех стран ЕАЭС – Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России, а также Узбекистана (участвовал в заседании в качестве представителя государства-наблюдателя при ЕАЭС) за активную работу. "Перед Евразийской экономической комиссией стоят очень большие задачи, которые мы планируем реализовать в установленном порядке и будем докладывать по ним Межправсовету и Высшему Евразийскому экономическому совету", - сказал Мясникович.


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URL: https://www.vb.kg/405697
Теги:
Россия, ЕЭК, Кыргызстан, Улукбек Марипов
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