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Сегодня некоторые улицы Бишкека будут перекрыты, а транспорт изменит схему

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- Н Крайнова
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В Бишкеке сегодня, 31 августа, в связи с проведением парада в честь празднования 30-летия независимости Кыргызстана будут закрыты старая площадь и главная площадь Ала-Тоо. Сообщает пресс-служба мэрии.

Также во время следования военной техники с 6 утра и до 13 часов будут закрыты улицы: Ч. Валиханова, Чуй, Тыныстанова, Гоголя, площадь Ала-Тоо, пересечение Чуй-Фучика и улица Профсоюзная.

В 18:30 часов на площади Ала-Тоо состоится праздничный концерт в честь 30-летия независимости Кыргызской Республики.

Как сообщают в Управлении городского транспорта, 31 августа общественный транспорт Бишкека будет курсировать по временной схеме. Судя по опубликованной схеме вместо проспекта Чуй транспорт будет курсировать по улице Фрунзе.


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URL: https://www.vb.kg/405698
Теги:
День независимости, перекрытие дорог, Бишкек, Кыргызстан
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