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В Бишкеке милиция ищет мужчину, который ударил девушку в караоке-клубе

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане в социальных сетях распространяется видео с избиением девушки. На кадрах видно, что девушка и мужчина спорят, а потом он наносит ей удар по лицу, она слетает вниз по лестнице.

В пресс-службе УВД Октябрьского района сообщили, что инцидент произошел в караоке клубе "40Х40" в ночь с 28 на 29 августа.

Администратор стала свидетелем, как неизвестный мужчина ударил женщину. Администратор хотела вызвать милицию, но посетительница отказалась от помощи, ссылаясь, что они являются супружеской парой, и потом они вместе покинули заведение.

Факт зарегистрирован в ЕРПП УВД Октябрьского района, и начато досудебное производство по статье "Хулиганство" УК КР. Ведутся работы по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого мужчины.


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URL: https://www.vb.kg/405699
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