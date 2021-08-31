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Талибы отпраздновали уход войск США из Афганистана выстрелами в небо

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- Александра Василькова
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Боевики "Талибана" наблюдали, как последние американские самолеты исчезли в небе над Афганистаном около полуночи в понедельник, а затем выстрелили в воздух, празднуя победу после 20-летнего мятежа, который изгнал самых мощных военных в мире из одной из беднейших стран, пишет Associated Press.

Вылет грузовых самолетов США ознаменовал окончание масштабной воздушной переброски, в ходе которой десятки тысяч людей бежали из Афганистана, опасаясь возвращения власти талибов после того, как боевики захватили большую часть страны и ворвались в столицу в начале этого месяца.

"Последние пять самолетов улетели, все кончено! Я не могу выразить свое счастье словами. ... Наши 20 лет самопожертвования сработали" - сказал Хемад Шерзад, боец "Талибана", дислоцированный в международном аэропорту Кабула.

В Вашингтоне генерал. Фрэнк Маккензи, глава Центрального командования США, объявил о завершении самой продолжительной войны в Америке и усилиях по эвакуации, заявив, что последние самолеты вылетели из аэропорта Кабула в 3:29 по восточному времени - за минуту до полуночи в понедельник в Кабуле.

"Мы не вытащили всех, кого хотели вытащить", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/405700
Теги:
Афганистан, США, Талибан
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