"В ближайшие пять лет обеспечим каждому кыргызстанцу достойную жизнь"

Мы хотим сделать Кыргызстан стабильной, многонациональной страной, где каждый гражданин чувствует себя счастливым и защищенным. Об этом в поздравительной речи заявил президент Садыр Жапаров.

Сегодня, 31 августа, в г. Бишкек на центральной площади "Ала-Тоо" проходят торжественные мероприятия по случаю празднования 30-летия независимости Кыргызской Республики.

Президент Кыргызской Республики, Главнокомандующий Вооруженными силами страны Садыр Жапаров в своем выступлении поздравил кыргызстанцев с праздником.

Пресс-служба приводит текст поздравления главы государства (свободный перевод):

"Добрый день, уважаемые кыргызстанцы!

Дорогие соотечественники, проживающие вдали от священных гор Ала-Тоо, за рубежом!

Уважаемые гости, участвующие в сегодняшнем праздничном мероприятии!

Сегодня мы отмечаем великую историческую дату – тридцатилетие независимости Кыргызской Республики!

Впервые упомянутая на страницах истории еще тридцать веков назад государственность древнего кыргызского народа вернулась к нам в конце прошлого века как священный дар судьбы.

За тридцать веков кыргызы не раз теряли независимость, находились на грани уничтожения, но несмотря на это наш народ снова возрождался.

В истории было много народов и государств, которые исчезли после тяжелых ударов судьбы. Слава Богу, что мы не стали таким народом!

Мы должны признать и сказать, что в 1991 году коммунистический и советский парламент – Верховный Совет Кыргызской ССР - сделал великий исторический шаг, служа нашему народу и будущим поколениям.

"Легендарный парламент" принял "Декларацию о государственной независимости Кыргызской Республики" и провозгласил независимость и суверенитет республики. Были приняты основные атрибуты кыргызского государства – флаг, герб, гимн. Так открылась новая страница в нашей истории.

Отмечая сегодня эту великую историческую дату на площади "Ала-Тоо" нашей столицы, невозможно не упомянуть героизм и труд наших великих предков, которые прошли долгий и тяжелый путь восстановления независимости. Согласно древним идеологическим учениям, наш отец Манас Великодушный собрал в свое время единый кыргызский народ из разрозненных племен.

Мы с гордостью вспоминаем и отдаем дань уважения тем, кто сохранил славу Кыргызстана, продолжил великую заповедь Барсбек Кагана, Мухаммеда Кыргыза и его сподвижников. Мы никогда не забудем, что поколение наших предков, таких как Курманбек, Эр Табылды, Эр Солтоной, пожертвовали своими жизнями за свободу народа.

В эти волнующие и трогательные моменты мы вспоминаем наших храбрых и мудрых предков, в том числе Ормон-хана, Атаке Баатыра, Эсенгул Баатыра, Жаил Баатыра, Атантая, Тайлак Баатыра, Алымбека Датка, Байтик Баатыра!

Сегодняшняя независимость в некоторой степени является результатом политики наших предков, таких как Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Абдыкадыр Орозбеков, Жусуп Абдрахманов, основавшие государственность в 20 веке. Исхак Раззаков, Турдакун Усубалиев и другие внесли большой вклад в становление нации!

Дорогой мой народ!

Когда мы оглядываемся на сегодняшнюю великую историческую дату, прежде всего, возникает вопрос: чего Кыргызстан, выбравший суверенитет, добился за период независимости?

Если быть точным, то с момента провозглашения независимости, Кыргызстан стал полноправным участником и субъектом международного права. С тех пор наша республика избрала демократическую модель и идеалы развития.

Конечно, за последние тридцать лет мы столкнулись с разными вызовами, от бремени поиска оптимальной модели развития до национального характера. Были колебания, которые привели к ряду внутриполитических кризисов в стране, включая трагедии, и оказали различное влияние на развитие страны.

В результате два президента покинули страну, один находится в тюрьме, а нескольким премьер-министрам были предъявлены обвинения в коррупции – это трагический национальный опыт. В этих сложных условиях Кыргызстан смог преодолеть глубокие разногласия в обществе, обеспечив стабильность, межнациональное согласие, единство и толерантность.

Гражданское общество также смогло сохранить имидж страны, стремящейся к активной, справедливой и достойной жизни ее свободолюбивого народа! Мы не отступим от этих стремлений!

Кыргызстан в этом году вернулся к президентской форме правления при поддержке народа , который проголосовал за новую Конституцию. Есть силы, которые противопоставляют президентское правление парламентскому правлению.

Хочу подчеркнуть, что новая Конституция будет способствовать реализации таких задач, как укрепление национального государства, единства в обществе, и в то же время позволит нам продолжить демократический путь. Другими словами, мы не отклоняемся от стремления к демократическим ценностям.

Дорогие соотечественники!

Мы все хотим сделать Кыргызстан стабильной, многонациональной страной, где каждый гражданин чувствует себя счастливым и защищенным.

Поэтому государственная политика на ближайшие пять лет направлена на построение современного, развитого Кыргызстана, повышение доверия граждан к стране, единства, творческой активности народа, а также улучшение качества жизни и защиты прав граждан.

Поэтому будут реализовываться проекты и программы, направленные на создание перспективной и свободной бизнес-среды, которая определит будущее страны. Нам приходится считаться с нынешней реальностью. В 2020 году из-за пандемии темпы экономического роста в Кыргызстане снизились на 8,6%. В настоящее время пандемия продолжается, но, несмотря на это, в первые семь месяцев 2021 года экономическая активность постепенно восстанавливается, а в некоторых секторах наблюдается рост.

В то время как я стал президентом, бюджет был пуст, а в резервах не осталось ни тыйына.

До настоящего времени все границы с сопредельными государствами закрыты, торговые операции почти приостановлены. Естественно в такой ситуации снижаются налоговые и таможенные поступления. Борьба с пандемией продолжается.

И в условиях серьезных экономических трудностей нам удалось стабилизировать ситуацию. Если в прошлом году Кыргызстан занял 350 млн долларов США на покрытие бюджета, то в этом году мы нашли способ улучшить ситуацию, не занимая ни тыйына. Мы готовимся к созданию Стабилизационного фонда в целях грамотного использования финансовых ресурсов, реализации неотложных и срочных мер, а также обеспечения светлого будущего следующих поколений.

Наша ближайшая цель – аккумулировать в этом фонде не менее 17 млрд сомов.

Мы разработали планы по оказанию финансовой помощи малому и среднему бизнесу для смягчения последствий пандемии. На оказание беспроцентной финансовой помощи малому и среднему бизнесу планируется выделение 6 млрд сомов.

Кроме того, будет создан гарантийный фонд в размере 24 млн долларов США, который позволит малому и среднему бизнесу получать ссуды от коммерческих банков.

Также для выхода из теневой экономики будут снижены ставки страховых взносов по государственному социальному страхованию для малого и среднего бизнеса. Что это значит? Например, страховые взносы для предпринимателей, создающих 15 рабочих мест, будут снижены с 17 до 4 процентов. Готовятся соответствующие Указы и постановления Кабинета Министров.

Большие изменения произойдут в сфере налогообложения. Для тех, кто честно работает и платит налоги Кыргызстан должен стать страной, где в их мирную и спокойную жизнь никто не будет вмешиваться.

Этот принцип давно практикуется в развитых странах. Почему у нас не может быть подобного?

В этой связи, с нового года, вместо уплаты нескольких видов налогов, можно будет оплатить только один вид налога.

Только за первые семь месяцев этого года нам удалось собрать дополнительно 12 млрд сомов за счет устранения налоговых и таможенных злоупотреблений предыдущего режима и развития горнодобывающей отрасли в соответствии с национальными интересами. В результате мы готовимся к повышению пенсий и пособий, а также закупке антикоронавирусных препаратов и вакцин.

Дорогие соотечественники!

Как глава государства и руководитель исполнительной ветви власти я чувствую свою ответственность за условия жизни каждого гражданина Кыргызстана

. Особенно тяжело переживаю за семьи, нуждающиеся в социальной защите. В ситуации стремительно растущих продовольственных цен я постоянно думаю о сложном положении тех, кому требуется социальная защита.

Мой долг – помочь им. Кыргызы никогда не оставляли на произвол судьбы сирот! В среднем 200 000 семей живут в бедности. Я несу за них ответственность. Поэтому, прежде всего, я потребовал найти способы облегчить их условия жизнедеятельности. Например, с 2009 года размер пособий детям с ограниченными возможностями не превышал 4000 сомов, поэтому с октября они увеличатся до 6000 сомов, а с 2022 года – до 8000 сомов. С 1 января 2022 года планируется утроить размер социальных пособий для детей, потерявших обоих родителей.

Словом, определенным социально уязвимым категориям наших граждан, будет оказываться поддержка, а с 1 октября 2021 года размер социальных пособий увеличится на 50 процентов, с 1 января 2022 года – на 100 процентов.

Также с 1 октября текущего года будет проиндексирована базовая и страховая части пенсий.

Уважаемые граждане Кыргызстана!

Мы поставили ряд амбициозных планов по обеспечению быстрого экономического развития.

Активно ведется работа по реализации проектов строительства крупных и малых гидроэлектростанций с целью использования энергетического потенциала Кыргызстана.

Говорить, что Кыргызстан находится в географическом транспортном тупике – ошибочно, поэтому наши патриотичные специалисты усиленно работают над увеличением транзитного потенциала страны.

В наших основных планах с учетом условий нашей страны создание мультимодальных грузовых авиахабов, строительство промышленных торгово-логистических комплексов с целью увеличения пропускной способности международных аэропортов "Манас", "Тамчы", "Баткен" и "Ош".

Надеемся, что ввод в эксплуатацию крупных объектов через инструменты государственно-частного партнерства, быстрое создание и запуск инвестиционных фондов будут способствовать оздоровлению экономики. Готовятся соответствующие Указы и решения Кабинета Министров.

В связи с изменяющейся ситуацией в регионе на повестке дня стоит острая необходимость укрепления наших приграничных территорий и активизации контрольных мероприятий. Кыргызские джигиты издревле были воинами. Необходимо помнить и совершенствовать это искусство предков. Поэтому я считаю, что сейчас главная цель – как можно скорее пополнить вооружение и военную технику кыргызской армии и повысить боеспособность наших вооруженных сил.

Мы уважаем хорошие отношения с нашими соседями. Мы заинтересованы в дальнейшем развитии сотрудничества с нашими стратегическими партнерами, союзниками и дружественными странами!

Подчеркну, что одним из приоритетов развития страны является создание благоприятной среды для бизнеса и инвестиций. В связи с этим началась реализация радикальных экономических реформ, включая развитие фискальной, транспортной и логистической, а также внешнеторговой политики. В то же время создание цифрового пространства – важная составляющая развития.

Цифровое пространство, в свою очередь, дает возможность достичь целей устойчивого развития. Мы приступили к осуществлению крупных структурных реформ в государственной системе и экономике, мы решаем задачи по повышению уровня социальной защиты, образования и подготовки квалифицированных кадров.

Дорогие соотечественники!

Могу вас заверить, что в ближайшие пять лет мы обеспечим каждому гражданину Кыргызстана качественное образование и достойную жизнь.

Еще раз поздравляем с великим историческим днем!

Да здравствует День Независимости!

Пусть всегда будет звучать девиз "Манас!" на нашей земле!

Да здравствует Кыргызстан!".