Бердымухамедов отказался принимать беженцев из Афганистана

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 30 августа провёл телефонные переговоры с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Телефонный разговор, который состоялся по инициативе председателя Европейского совета, был посвящен текущей ситуации в Афганистане и формированию инклюзивного правительства в этой стране, сообщает turkmenportal.com.

В беседе туркменский лидер озвучил позиции своей страны по отношению к ситуации в Афганистане. Бердымухамедов заявил, что Туркменистан выступает за урегулирование ситуации в Афганистане только мирными, политико-дипломатическими средствами и методами.

Туркменистан заинтересован в разрешении вопросов, связанных дальнейшей с реализацией крупных инфраструктурных проектов, в частности, газопровода Турк­менистан–Афганистан–Пакистан–Индия (ТАПИ), линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан–Афганистан–Пакистан, а также железных дорог, соединяющих Афганистан с Туркменистаном, отметил Бердымухамедов.

Глава туркменского государства высказал готовность оказать постоянную гуманитарную поддержку Афганистану для содействия текущим процессам миростроительства.

Однако, говоря о позиции Туркменистана в вопросе беженцев, Бердымухамедов отметил, что "в нынешних непростых эпидемиологических условиях необходимо здраво принимать решения о приёме беженцев и наряду с другими аспектами гуманитарной проблематики, в первую очередь следует серьёзно оценивать риски масштабного распространения смертоносной коронавирусной инфекции".

Бердымухамедов подчеркнул что, Туркменистан, выполняя свои международные обязательства, в том числе вытекающие из норм международного гуманитарного права, предоставляет своё воздушное пространство для обеспечения слаженной эвакуации из Афганистана граждан ряда стран, включая европейские государства.

"Туркменистан, как добрый сосед Афганистана, готов к консолидации совместных усилий в целях дальнейшего мирного и стабильного развития региона", - заявил Бердымухамедов.

В этом контексте была подчеркнута важность скорейшего формирования инклюзивного правительства.

Источник: asiaplustj.info