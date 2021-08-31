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Дипломатический корпус дал оценку работе посла КР в Корее

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- Нина Ничипорова
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Как отметили коллеги чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана в Республике Корея Динары Кемеловой по дипломатическому корпусу, "госпожа Кемелова много делает для развития сотрудничества между Кыргызстаном и Республикой Корея, для привлечения инвестиций в экономику своей страны и с хорошим результатом". И это справедливая оценка. Уже то, что правительство Республики Корея включило Кыргызстан в число приоритетных стран-партнеров по общему развитию, огромная заслуга кыргызской дипломатической миссии в Корее.

Как сообщила в интервью VB.KG Динара Кемелова, в июле этого года она привозила в Бишкек большую делегацию – президентов крупнейших корейских компаний Korea Telecom, чтобы познакомить их с возможностями инвестиционного потенциала нашей страны для корейского бизнеса.

- Эта компания - крупнейший провайдер интегрированных проводных и беспроводных телекоммуникационных услуг Южной Кореи. KT осуществляет деятельность в области информационных технологий, гостиничного хозяйства, интернет-банкинга, медиаконтента, финансов и в других направлениях. В корпорацию входят 41 дочерняя компания, имеет офисы в 17 странах мира и реализует 28 различных международных проектов, - сказала Кемелова.

По ее словам, компания занимается еще и логистикой и имеет сеть торговых точек по всей стране. "Ее представители во время пребывания в нашей стране заинтересовались нашей продукцией и, в частности, поставками меда, который им очень понравился, в Республику Корея", - добавила Динара Кемелова.

Корпорация Korea Telecom, как отметила посол, заинтересовалась также и возможностью развивать в КР гостиничную отрасль с использованием "разумных решений". Об этом ее представители заявили во время кыргызско-корейского круглого стола по инвестициям, еще будучи в Кыргызстане.

А Министерство энергетики и промышленности КР, корейская корпорация Korea Telecom, и ведущая компания по производству цифровых счетчиков OMNISYSTEM уже подписали меморандум о сотрудничестве в сфере автоматизации и цифровизации системы учета электроэнергии.

На последней встрече посла КР Кемеловой и президента корпорации Korea Telecom г-н Ку Хён Мо, состоявшейся в Корее уже по итогам визита, они затронули вопросы инвестирования в сектор энергетики, здравоохранения, туризма и информационно-коммуникационных технологий, включая "Smart city" ("Умный город").

Президент КТ отметил, что наша страна обладает необходимым потенциалом для реализации проектов в приоритетных секторах экономики КР. Он особо подчеркнул, что при совместной работе Кыргызстан может стать лидером в сфере ИКТ в регионе, и добавил, что корпорация готова передать свой опыт в сфере цифровизации. А также в случае реализации проектов обучить специалистов в сфере информационных технологий То есть слово теперь за нашей стороной.


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URL: https://www.vb.kg/405711
Теги:
бизнес, Южная Корея, Кыргызстан, дипломатия
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