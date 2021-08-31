17 млрд сомов из республиканского бюджета выделяется здравоохранению КР

Согласно указу президента, предусматривающему развитие системы здравоохранения, из республиканского бюджета на эту сферу выделяется более 17 миллиардов сомов.

Как сообщили в Минздраве, эта сумма превосходит все ранее выделяемые средства на медицинские цели почти в два раза. Пандемия COVID-19 показала особую важность развития медицины и роль медицинских работников в сохранении здоровья нации. В период пандемии страна столкнулась с нехваткой медицинских кадров, отсутствием необходимого оборудования в медицинских учреждениях и лабораториях. И, если ранее, как известно, система здравоохранения финансировалась по остаточному принципу и ее и без того скудный бюджет постоянно урезался, то теперь государство ставит эту сферу в число приоритетных.

Но, как сказали мэтры кыргызского здравоохранения VB.KG, сейчас системе здравоохранения остро не хватает грамотного менеджмента. Отечественные стандарты медицины - прошлый век. И их необходимо менять: "Если провести, например, аналогию с машинами, наша кыргызская система здравоохранения продолжает ездить на ручной передаче, когда весь мир передвигается на автомате. Речь о том, что у нас всё работает совершенно неэффективно". Это как раз явственно показал коронавирус.

По мнению экспертов по вопросам медицины, здравоохранение нуждается в реформировании, но не в урывочном, которое в последнее время проводит Минздрав, а коренном.