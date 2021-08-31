"Не обошлось и без сожалений". Жээнбеков поздравил граждан КР с праздником

Экс-президент КР Сооронбай Жээнбеков на своей странице в соцсети поздравил кыргызстанцев с Днем независимости Кыргызстана, отметив в своем выступлении, что власть не всегда смогла быть на той высоте, какой требовал народ. Ниже приводим текст поздравления экс-президента:

"Уважаемые кыргызстанцы!

Сегодня исполнилось 30 лет, как мы стали независимым государством, о котором на протяжении многих веков мечтал наш народ, за что положили свою жизнь наши предки. Всех вас поздравляю с этим великим праздником!

30 лет – это всего лишь мгновение истории, но за это время наша страна достигла значительных успехов, на международной арене Кыргызская Республика признана как независимое государство. Единым народом, единой нацией достигли высот, которыми можно гордиться.

Конечно же, были падения и потери, не обошлось и без сожалений. Власть не всегда смогла быть на той высоте, какой требовал народ. Все успехи и достижения были сотворены народом, стали общенациональным достоянием, а недостатки - упущением власти.

Мы, политики, ответственны не только перед нынешним поколением, но и перед историей. Как обязанность перед памятью наших предков, должны ставить доставшиеся нам в наследство - государственность, независимость, единство народа, целостность родной земли выше всяких политических и личных интересов! Страна превыше всего!

Желаю успехов нынешнему поколению государственных деятелей и политиков в их деятельности ради будущего страны.

Пусть Всевышний оберегает нашу святую землю и многонациональный народ, пусть свобода народа и независимость страны будут непоколебимы! Счастья и благополучия в каждый дом!

С праздником, дорогие кыргызстанцы!