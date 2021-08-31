В День независимости КР на эту минуту родились 324 кыргызстанца, но количество рожденных юных граждан постоянно растет, и до 24.00 еще далеко. Так что, судя по самым последним данным отдела народонаселения Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, это пока не окончательная прибавка численности нашего населения в этот день.

На сегодня численность населения республики составляет 6 651 071 человек. Женщин в нашей стране, хоть и на немного, но все-таки больше – 50, 7 процента, то есть 3 370 413 человек. Рождено в юбилейном году на эту минуту 118 509 младенцев.

Как предполагается, в 2021 году естественный прирост населения будет положительным и составит 135 971 человек. За весь год родится примерно 178 269 детей и умрёт 42 298 человек. Если уровень внешней миграции останется на уровне прошлого года, то вследствие миграционных причин численность населения изменится на - 26 313 человек. То есть суммарное количество людей, покидающих страну, будет все-таки преобладать над количеством людей, въезжающих в страну с целью долгосрочного пребывания.

Судя по данным Нацстаткома Кырзызстана, за 30 лет независимости республики изменилось ее население. Что отрадно, грамотность его составляет 99, 5 процента.

Более трети населения или 34% проживает в городских поселениях и около двух третей (66 процентов) - в сельской местности. Средняя плотность населения составляет 33 человека на квадратный километр. Наиболее густонаселенными регионами являются Ошская и Чуйская области, а также столица государства Бишкек.

За последние три десятилетия численность населения увеличилась на 2 с лишним миллиона человек, или в 1,5 раза. За этот период произошли изменения и в возрастном составе населения, наиболее значительные из них коснулись группы лиц в трудоспособном возрасте.

Население Кыргызской Республики в демографическом отношении молодое: на конец 2020 года 34,6 процента общей численности составляли дети и подростки, 57,1 процент - лица в трудоспособном возрасте и 8,3 процента - лица старше трудоспособного возраста.

Доля населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения увеличилась с 50 процентов на конец 1991 года до 57 процентов - на конец 2020 года. Эта тенденция обусловлена пополнением данной возрастной категории молодыми людьми 1990-х, начала 2000-х годов рождения, когда в стране отмечался рост рождаемости.

Благодаря росту численности лиц трудоспособного возраста снижается коэффициент демографической нагрузки, составивший на конец 2020 года 752 человека (на конец 1991 года он был 983 человека).

Согласно классификации ООН, население считается пожилым, если доля людей старше 65 лет в числе жителей превышает 7 процентов. В настоящее время только 5 процентов кыргызстанцев находятся в этой группе, т.е. население Кыргызстана находится в начале постепенного приближения к порогу старости.

Дисбаланс полов намечается примерно к 40 годам и в возрастах старше 80 лет численность женщин почти в 2 раза превышает численность мужчин. Данный перевес обусловлен в основном различиями в возрастной смертности мужского и женского населения. Средний возраст населения постепенно увеличивается и на начало 2021 года он составил 27,9 лет для обоих полов, для мужчин - 26,9, женщин - 28,8 лет.

В результате эмиграции, а также различий в уровне естественного воспроизводства, произошли изменения в национальном составе населения. Так, увеличилась численность кыргызов, узбеков, дунган, таджиков и других национальностей и, напротив, снизилась численность русских, украинцев, татар, белорусов, немцев и других. Но, несмотря на высокую эмиграцию в 1990-х, начале 2000-х годов, сохранены представители всех национальностей, исторически проживавших в стране.