Погода
$ 84.56 - 84.75
€ 98.85 - 100.35

Мирзиёев назвал реабилитированных басмачей борцами за независимость

168  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Реабилитированные в конце августа в Узбекистане 115 репрессированных в 1920-1930 годах были борцами за национальную независимость. Об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил 31 августа на аллее "Шахидлар хотираси" в Ташкенте, отмечая День памяти жертв репрессий.

"Почти сто лет спустя справедливость восторжествовала. Восстановлены честные имена 115 наших предков, которые боролись за нашу национальную независимость и не были реабилитированы. А ведь сколько их еще? Необходимо продолжить благородную работу, направленную на восстановление чести и достоинства патриотов", - цитирует Мирзиёева его пресс-служба.

Напомним, что 25 августа Верховный суд Узбекистана постановил реабилитировать наиболее крупного лидера басмачества - курбаши Ибрагимбека, министра просвещения Туркестанской автономии Носирхона туру, их единомышленников и ряд других репрессированных.

Источник: fergana.media


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405727
Теги:
Узбекистан, Шавкат Мирзиёев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  