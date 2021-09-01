Мирзиёев назвал реабилитированных басмачей борцами за независимость

Реабилитированные в конце августа в Узбекистане 115 репрессированных в 1920-1930 годах были борцами за национальную независимость. Об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил 31 августа на аллее "Шахидлар хотираси" в Ташкенте, отмечая День памяти жертв репрессий.

"Почти сто лет спустя справедливость восторжествовала. Восстановлены честные имена 115 наших предков, которые боролись за нашу национальную независимость и не были реабилитированы. А ведь сколько их еще? Необходимо продолжить благородную работу, направленную на восстановление чести и достоинства патриотов", - цитирует Мирзиёева его пресс-служба.

Напомним, что 25 августа Верховный суд Узбекистана постановил реабилитировать наиболее крупного лидера басмачества - курбаши Ибрагимбека, министра просвещения Туркестанской автономии Носирхона туру, их единомышленников и ряд других репрессированных.

Источник: fergana.media