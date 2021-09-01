В СНГ готовятся к взаимному признанию сертификатов вакцинации

В СНГ прорабатывают вопрос о взаимном признании сертификатов вакцинации против COVID-19. Совещание по этому поводу прошло в Исполнительном комитете Содружества.

Участие в совещании приняли представители министерств здравоохранения и заинтересованных ведомств Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Собеседники обменялись информацией о принимаемых в своих странах мерах по предупреждению распространения коронавируса, вакцинации населения против него, о правилах пересечения границ. И подчеркнули заинтересованность во взаимном признании сертификатов вакцинации, отметив при этом необходимость более детальной проработки данного вопроса.

По общему мнению, реализация такой инициативы предоставит возможность людям разных стран, которые сделали прививку от коронавируса, беспрепятственно передвигаться между ними. Как следствие, возобновятся и туристические потоки.

В поддержку этого шага ранее высказывался, в числе других, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. И высказался за необходимость выработки общих правил прежде всего в рамках Евразийского экономического союза. Эти правила, по его словам, не должны ограничивать право на передвижение, а содержать в себе только одну цель - показывать состояние здоровья обладателя документа о вакцинации. "Санитарные власти этим занимаются и по мере того, как они будут приходить к определенным совместным оценкам, транспортные власти подключатся, потому что речь идет главным образом о вопросах, связанных с перемещением", - заявил Лавров.

Для СНГ, как полагают эксперты, может оказаться полезным и другой антиковидный опыт, наработанный в ЕАЭС. Например, использование приложение "Путешествую без COVID-19", что уже стало обязательным для всех стран Союза.

"Со странами, не входящими в ЕАЭС и СНГ, также ведется работа. МИД России вместе с Роспотребнадзором и Евразийским банком развития проводили брифинг для иностранных послов, где знакомили их с этим приложением. Предлагали другим странам присоединиться, интерес с их стороны есть", - рассказал в интервью "Российской газете" заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.