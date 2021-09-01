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Сессия "долгого парламента" открылась исполнением Гимна и присягой депутата

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- Александр Тузов
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Сегодня лишь пять минут продолжалось пленарное заседание открывшейся исполнением Гимна Кыргызской Республики очередной сессии VI созыва Жогорку Кенеша.

На сегодняшнем пленарном заседании присягу принял новый депутат Авазбек Абдугапаров. Центризбирком "в связи с наличием вакантного мандата депутата Жогорку Кенеша" постановил признать Авазбека Абдугапарова избранным депутатом ЖК по списку кандидатов от политической партии "Республика - Ата Журт". Абдугапаров пришел в парламент вместо Умбеталы Кыдыралиева, который перешел на должность главы ОАО "Кыргызалтын".

Затем депутаты продолжили свою сегодняшнюю работу в парламентских комитетах и фракциях.

Напомним: поскольку парламентские выборы начала октября прошлого года были аннулированы после "октябрьской революции" Центризбиркомом, ЖК VI созыва продолжил свою работу и уже стал самым долгоиграющим в истории суверенного Кыргызстана. Этому созыву предстоит еще работать как минимум до середины декабря, когда после намеченных на 28 ноября выборов начнет свою работу ЖК VII созыва.


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URL: https://www.vb.kg/405743
Теги:
присяга, Умбеталы Кыдыралиев, Республика – Ата-Журт, Жогорку Кенеш, Гимн, Депутат, ЦИК
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