Ордена, медали и звания получили деятели культуры Кыргызстана

Президент Садыр Жапаров подписал Указ "О награждении государственными наградами Кыргызской Республики". Глава государства отметил их вклад в развитие культурного, интеллектуального и духовного потенциала республики, а также многолетний плодотворный труд. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.
Орденом "Манас" II степени награжден акын-импровизатор Мир (Замир) Усенбаев.
Орденом "Манас" III степени награждены:
Тулкунджан Ахмадалиев (Анатолий Адали) - ведущий мастер сцены, актер Государственного национального русского театра драмы имени Ч.Айтматова;
Мираида Далбаева - актриса театра и кино, член ОО "Союз театральных деятелей Кыргызстана";
Анарбек Ибраев - солист Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова;
Тугелбай Казаков - композитор, редактор телеканала "Маданият-Тарых-Тил" Общественной телерадиовещательной корпорации, член ОО "Союз композиторов";
Кулайым Каныметова - артистка Кыргызского национального академического драматического театра имени Т.Абдумомунова;
Айтурган Темирова - актриса кино.
Орденом "Данк" награждены:
Камчыбек Дюшалиев - преподаватель Кыргызской национальной консерватории имени К.Молдобасанова;
Кутбүбү (Гүлсүн) Мамашова - певица, заведующая музеем Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова.
Медалью "Данк" награжден:
Сатыбалды Мамбеталиев - писатель, журналист, член ОО "Национальный союз писателей Кыргызской Республики" и "Союз журналистов Кыргызской Республики";
Почетное звание "Народный артист Кыргызской Республики" присвоено:
Нурлану Абдыкадырову - режиссеру-постановщику Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова;
Динаре Акуловой - певице эстрады, солистке эстрадно-фольклорного ансамбля "Доор";
Исирадину Аманбаеву - композитору, директору Республиканской средней специальной музыкальной школы-интерната имени М.Абдраева;
Валентине Анниковой - ведущему мастеру сцены Кыргызского государственного театра кукол имени М.Жангазиева;
Берадору Борбуеву - певцу эстрады, руководителю эстрадного ансамбля "Бек";
Валентине Гилке - артистке Государственного национального русского театра драмы имени Ч.Айтматова;
Шакен Джоробековой - мастеру деревянного варгана;
Айчурек Иманалиевой - певице эстрады, художественному руководителю театра эстрады "Айчурек";
Эсенбеку Мааданбекову - мелодисту, композитору, учителю музыки эстрадно-фольклорной студии и студии народного танца при Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова;
Абдырасулу Маматкулову - певцу эстрады;
Сайрабүбү Мырсалиевой - артистке Кыргызского национального академического драматического театра имени Т.Абдумомунова;
Бермет Омуровой - артистке Нарынского областного академического музыкального драматического театра имени М.Рыскулова;
Нурканбеку Турсунбаеву - артисту Кыргызского национального академического драматического театра имени Т.Абдумомунова;
Бактыбеку Ыбыкееву - солисту оперы, ведущему мастеру сцены Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева;
Почетное звание "Народный писатель Кыргызской Республики" присвоено:
Чолпонбеку Абыкееву - писателю, Государственному секретарю Кыргызской Республики;
Жанышу Кулмамбетову - драматургу, театральному критику, президенту общественного объединения "Союз театральных деятелей Кыргызстана";
Почетное звание "Народный поэт Кыргызской Республики" присвоено:
Азамату Болгонбаеву - акыну-импровизатору, директору Чуйского областного театра драмы имени Ш.Термечикова;
Амантаю Кутманалиеву - акыну-импровизатору фольклорной группы "Эл ырчысы Эстебес" Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова;
Женишбеку Токтобекову - акыну-импровизатору;
Аалы Туткучеву - руководителю фольклорной группы "Эл ырчысы Эстебес" Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова;
Бактыгул Чотуровой - поэту, заведующей литературным отделом Кыргызского государственного театра кукол имени М. Жангазиева;
Почетное звание "Народный художник Кыргызской Республики" присвоено:
Ишенбеку Чаланову - художнику, преподавателю специальных дисциплин Кыргызского государственного художественного училища имени С. Чуйкова, члену ОО "Союз художников Кыргызской Республики";
Кроме того, почетное звание заслуженный артист Кыргызской Республики получили 32 человека.
Почетное звание "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики" получили 22 человека.
Почетные грамоты Кыргызской Республики получили 20 человек.