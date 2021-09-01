Ордена, медали и звания получили деятели культуры Кыргызстана

Президент Садыр Жапаров подписал Указ "О награждении государственными наградами Кыргызской Республики". Глава государства отметил их вклад в развитие культурного, интеллектуального и духовного потенциала республики, а также многолетний плодотворный труд. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

Орденом "Манас" II степени награжден акын-импровизатор Мир (Замир) Усенбаев.

Орденом "Манас" III степени награждены:

Тулкунджан Ахмадалиев (Анатолий Адали) - ведущий мастер сцены, актер Государственного национального русского театра драмы имени Ч.Айтматова;

Мираида Далбаева - актриса театра и кино, член ОО "Союз театральных деятелей Кыргызстана";

Анарбек Ибраев - солист Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова;

Тугелбай Казаков - композитор, редактор телеканала "Маданият-Тарых-Тил" Общественной телерадиовещательной корпорации, член ОО "Союз композиторов";

Кулайым Каныметова - артистка Кыргызского национального академического драматического театра имени Т.Абдумомунова;

Айтурган Темирова - актриса кино.

Орденом "Данк" награждены:

Камчыбек Дюшалиев - преподаватель Кыргызской национальной консерватории имени К.Молдобасанова;

Кутбүбү (Гүлсүн) Мамашова - певица, заведующая музеем Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова.

Медалью "Данк" награжден:

Сатыбалды Мамбеталиев - писатель, журналист, член ОО "Национальный союз писателей Кыргызской Республики" и "Союз журналистов Кыргызской Республики";

Почетное звание "Народный артист Кыргызской Республики" присвоено:

Нурлану Абдыкадырову - режиссеру-постановщику Государственного национального русского театра драмы имени Чингиза Айтматова;

Динаре Акуловой - певице эстрады, солистке эстрадно-фольклорного ансамбля "Доор";

Исирадину Аманбаеву - композитору, директору Республиканской средней специальной музыкальной школы-интерната имени М.Абдраева;

Валентине Анниковой - ведущему мастеру сцены Кыргызского государственного театра кукол имени М.Жангазиева;

Берадору Борбуеву - певцу эстрады, руководителю эстрадного ансамбля "Бек";

Валентине Гилке - артистке Государственного национального русского театра драмы имени Ч.Айтматова;

Шакен Джоробековой - мастеру деревянного варгана;

Айчурек Иманалиевой - певице эстрады, художественному руководителю театра эстрады "Айчурек";

Эсенбеку Мааданбекову - мелодисту, композитору, учителю музыки эстрадно-фольклорной студии и студии народного танца при Кыргызской национальной филармонии имени Т.Сатылганова;

Абдырасулу Маматкулову - певцу эстрады;

Сайрабүбү Мырсалиевой - артистке Кыргызского национального академического драматического театра имени Т.Абдумомунова;

Бермет Омуровой - артистке Нарынского областного академического музыкального драматического театра имени М.Рыскулова;

Нурканбеку Турсунбаеву - артисту Кыргызского национального академического драматического театра имени Т.Абдумомунова;

Бактыбеку Ыбыкееву - солисту оперы, ведущему мастеру сцены Кыргызского национального ордена Ленина академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева;

Почетное звание "Народный писатель Кыргызской Республики" присвоено:

Чолпонбеку Абыкееву - писателю, Государственному секретарю Кыргызской Республики;

Жанышу Кулмамбетову - драматургу, театральному критику, президенту общественного объединения "Союз театральных деятелей Кыргызстана";

Почетное звание "Народный поэт Кыргызской Республики" присвоено:

Азамату Болгонбаеву - акыну-импровизатору, директору Чуйского областного театра драмы имени Ш.Термечикова;

Амантаю Кутманалиеву - акыну-импровизатору фольклорной группы "Эл ырчысы Эстебес" Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова;

Женишбеку Токтобекову - акыну-импровизатору;

Аалы Туткучеву - руководителю фольклорной группы "Эл ырчысы Эстебес" Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова;

Бактыгул Чотуровой - поэту, заведующей литературным отделом Кыргызского государственного театра кукол имени М. Жангазиева;

Почетное звание "Народный художник Кыргызской Республики" присвоено:

Ишенбеку Чаланову - художнику, преподавателю специальных дисциплин Кыргызского государственного художественного училища имени С. Чуйкова, члену ОО "Союз художников Кыргызской Республики";

Кроме того, почетное звание заслуженный артист Кыргызской Республики получили 32 человека.

Почетное звание "Заслуженный деятель культуры Кыргызской Республики" получили 22 человека.

Почетные грамоты Кыргызской Республики получили 20 человек.