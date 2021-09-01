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Жириновский озвучил план приема стран Центральной Азии в состав России

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Глава российской партии ЛДПР, депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что обострение ситуации в Афганистане может стать поводом для вхождения стран Центральной Азии в состав России. Запись выступления размещена на Youtube-канале партии.

"Основная часть Афганистана - это пуштуны, им близок народ Пакистана, тоже себя считающий пуштунами - заявил политик. - Вот они объединятся и будет исламская республика Пуштунистан. Они об этом мечтают, не мешайте им. И пусть будет Пуштунистан между Индией и нашей Средней Азией".

Жириновский отметил, что правильный вариант действий для России в такой ситуации - ничего не предпринимать.

"Если будет вариант ничего не делать, то в Среднюю Азию ворвутся банды, ИГИЛ и все остальные, которые будут концентрироваться в Афганистане, бедные, безработные, голодные, - пояснил лидер партии. - А рядом богатые Таджикистан, Узбекистан, Туркмения. Они ворвутся, будет резня, но мы вмешиваться не должны. Но когда через какое-то время сбежавшие оттуда руководители, допустим, в Москву или Саратов, обратятся с просьбой к главе российского государства принять в качестве губерний в состав России, - мы их примем, защитим и очистим Среднюю Азию от всех экстремистов, радикалов и всех фанатов".

По мнению Жириновского, конечным пунктом этого плана должно стать создание в составе РФ Душанбинской, Бишкекской, Ташкентской, Ашхабадской и Шымкентской губерний.

"И никаких республик, никаких президентов", - заключил политик.

31 августа завершился вывод американских войск из Афганистана. Еще до окончания процесса, в середине августа, власть над страной захватило движение "Талибан". Поддерживаемый США президент Ашраф Гани бежал за границу. Таджикистан и Узбекистан приняли беженцев, опасающихся преследований со стороны талибов. Власти Туркменистана беженцев принимать не стали. Они поддерживают рабочие отношения с талибами и еще до того, как те окончательно пришли к власти, неоднократно проводили с ними официальные встречи.

Владимир Жириновский неоднократно бывал в Туркменистане, встречался с президентом Гурбангулы Бердымухамедовым, сравнивал эту страну со Швейцарией, восхищался гостеприимством туркменского народа. В 2017 году ему было присвоено звание "почетного старейшины Туркменистана". В то же время недавно, осенью 2020 года, он выразил обеспокоенность отсутствием поддержки русского языка в этой стране. Политик подчеркнул: "Конечно, хотелось бы, чтобы отношения развивались, но опасность МИД должен своевременно увидеть. Вы посмотрите на Карабах! Турецкая армия уже подошла к Кавказу. И дальше ей мерещится Туркмения, другой берег Каспийского моря".

Источник: turkmen.news


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URL: https://www.vb.kg/405748
Теги:
Афганистан, Центральная Азия, Владимир Жириновский
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