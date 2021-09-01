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В Балыкчы была похищена 6-летняя девочка. Ее нашли в Чуйской области

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- Оксана Гут
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В Балыкчы была похищена 6-летняя девочка. Милиция нашла её в Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В ОВД г. Балыкчы обратилась 30-летняя жительница села Ново-Покровка Чуйской области, и сообщила о том, что её 6-летняя дочь пропала без вести. По словам заявительницы, она прибыла в г. Балыкчы к своему гражданскому мужу, 41-летнему местному жителю. Её приезд отметили распитием спиртных напитков.

"Когда они изрядно захмелели, находящаяся в компании малознакомая девушка по имени "Кристина", увела её 6-летнюю дочь в неизвестном направлении, и с тех пор от них не было вестей", - рассказывают в УВД.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ОВД г. Балыкчы, и было начато досудебное производство. В ходе проведенных следственно-розыскных мероприятий была установлена личность девушки, которая увела маленькую девочку. Ей оказалась 24-летняя С.К. без определенного места жительства.

При дальнейших розыскных мероприятиях было определено примерное место нахождение этой девушки в селе Спартак Чуйской области. В ходе подворного обхода, сотрудниками милиции ОВД г. Балыкчы и Московского района Чуйской области был установлен дом, где находилась без вести пропавшая несовершеннолетняя.

Пропавшая девочка возвращена матери невредимой и здоровой.

В рамках досудебного производства ведутся следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/405749
Теги:
Иссык-Кульская область, похищение, розыск, уголовная ответственность, Кыргызстан, пропал ребенок, УВД
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