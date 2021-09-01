Шавкат Мирзиёев заявил об отказе от какого-либо строительства в Ташкенте

Президент Узбекистана анонсировал реализацию проекта "Новый Ташкент" в Ташкентской области, сообщает издание "Фергана".

Выступая на церемонии открытия парка "Новый Узбекистан" в Кибрайском районе Ташкентской области, президент РУ отметил:

"Многие из вас могут задаться вопросом: почему это так далеко от Ташкента? Мы больше не будем строить в Ташкенте, мы превратим Ташкент в зеленую зону", – сказал Мирзиёев.

Президент отметил, что в столице за последние несколько лет были реализованы крупные строительные проекты, но в дальнейшем строительство будет вестись "не в Ташкенте… Будем согласовывать каждый кирпич с нашими людьми. Это все должны знать", - подчеркнул Мирзиёев.

"Постепенно мы движемся из Ташкента в Ташкентскую область. Мы постепенно будем строить Новый Ташкент. Но он расположится в новом месте, где много чистого воздуха. Мы давно работаем над большим проектом, обучаем наших людей", - рассказал президент.

Ташкент, как и другие города Узбекистана, в последние годы переживает строительный бум. Ведущий проект – "Ташкент-Сити" – был завершен в конце 2019 года. Процесс возведения деловых центров и жилых комплексов нередко сопровождался скандалами, поскольку был связан с принудительным выселением граждан из их домов.

В своем первом интервью в должности президента Мирзиёев отметил, что "застройка свободных пространств между многоквартирными домами, вырубка лесов, несмотря на мораторий, и сокращение зеленых насаждений вызывают разочарование.

Из-за халатности или эгоизма некоторых руководителей в жилых районах нет открытого пространства для прогулок, занятий спортом, людям негде отдыхать на свежем воздухе со своими детьми". Тогда же он заявил, что "в Ташкенте и других крупных городах принимаются меры по реализации нового строительства за пределами города".

Источник: asiaplustj.info