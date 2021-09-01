Кыргызская текстильная индустрия начала осваивать корейский рынок

Как сообщила VB.KG Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Корее Динара Кемелова, Кыргызстан начал экспортировать женскую одежду в Республику Корея.

Динара Кемелова отметила, что на встрече с директором компании HESED Мун Кен Ми и главой NAG GROUP Гульшайыр Надырбековой шла речь об увеличении объема поставок одежды, изготовленной кыргызскими швеями.

Как сказала Мун Кен Ми, качество изделий наших мастериц очень высокое, и корейские предприниматели готовы наращивать потенциал швейной отрасли Кыргызстана. Речь идет о выделении технической помощи нашей стране на развитие текстильной отрасли в сумме 1 миллион 200 тысяч долларов.

"Интерес корейских потребителей к кыргызской продукции достаточно высокий, и мы намерены увеличить объем поставок на корейский рынок", - заявила Мун Кен Ми.

Посол Динара Кемелова сообщила, что текстильная отрасль в Кыргызстане динамично развивается в последние годы. Наши предприятия поставляют свою продукцию не только в соседние страны, но и на рынок ЕАЭС и Европейского Союза. Посол информировала об инвестиционном климате в КР, особенно в данной отрасли.