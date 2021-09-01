Сергей Скрипка: наши концерты проходят с неизменным успехом, при аншлагах

30-31 августа в Кыргызском Национальном ордена Ленина академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева выступил Молодежный симфонический оркестр СНГ под руководством народного артиста России Сергея Скрипки. Оба концерта были посвящены 30-летию Независимости Кыргызстана и прошли с большим успехом. Маэстро Скрипке и его музыкантам зрители долго аплодировали после исполнения каждого произведения.

Молодежный симфонический оркестр - уникальный коллектив. В нем играют представители многих республик бывшего Советского Союза, причем многим из них нет еще и 30 лет.

Оркестр был создан Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества стран-участниц СНГ в 2007 году. Сначала им руководил известный на весь мир дирижер Владимир Спиваков, а затем бразды управления оркестром взял в свои руки руководитель Государственного оркестра кинематографии России Сергей Скрипка. Как говорит сам маэстро, его оркестр исполнил музыку к 1000 советским и российским фильмам. Поэтому неудивительно, что молодежный симфонический оркестр стран СНГ плотно взаимодействует с другим музыкальным коллективом Сергея Скрипки. Как говорит сам дирижер, это две мои руки.

Корреспондент VB.KG побеседовал с Сергеем Скрипкой после одной из репетиций в Кыргызском театре оперы и балета.

Тяжело ли работать с молодыми музыкантами?

- Нисколько. Министерства культуры стран СНГ командируют нам одаренных исполнителей.

А чувствуется ли между ними разный уровень подготовки?

- Слава Богу - нет. В наших странах остались еще выдающиеся педагоги, которые успешно передают свое мастерство молодым музыкантам. Более того, их ученики тоже уже готовят достойную смену. Так что за развитие классической музыки в странах Содружества я спокоен.

Как часто вашим оркестрантам удается собираться вместе?

-Примерно раз в полгода.Мы выступаем в странах СНГ накануне какого-нибудь знаменательного события или выезжаем на гастроли по специальному приглашению. Были, кстати, в Европе, Америке, на других континентах. Бесконечно рад, что все наши концерты проходят с неизменным успехом, при аншлагах.

Какова основная миссия вашего коллектива?

- Постараться посредством серьезной музыки укрепить дружбу между нашими народами. Лично мне не хватает Советского Союза, вернее, наших тесных связей, хочется снова чувствовать единение, которые было у нас долгие годы.

Оркестр Сергея Скрипки исполнил 20 произведений. Среди них - увертюру к опере "Руслан и Людмила". вокализ Сергея Рахманинова, вальс Петра Чайковского из оперы "Евгений Онегин", Славянский танец Антонина Дворжака и другие известные произведения.

Что примечательно, несколько произведений оркестр исполнил под управлением главного дирижера Кыргызского оперного театра Нурмата Полотова. а 31 августа выступил народный артист Азербайджана Полад Бюль-Бюль оглы. Он исполнил свои нестареющие хиты "Как жили мы, борясь", "Твоя дорога", "Позвони".

Оба концерта завершились под овации зрителей знаменитой песней композитора Муратбека Бегалиева "Кыргызстан".

После завершения второго концерта перед зрителями выступил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он в частности сказал:" Государство может быть независимым, а вот люди нет. Мы,граждане СНГ, по-прежнему связаны сотнями нитей деловых и культурных связей. И эти нити разрубит не так-то просто".