Реакция на гимн: ГКНБ ответил на критику соцсетей в адрес Камчыбек Ташиева

В ГКНБ КР ответили на критику пользователей соцсетей в адрес Камчыбека Ташиеву касательно его реакции на государственный гимн.

Накануне, в ходе празднования Дня независимости Кыргызской Республики на главной площади страны, Камчыбек Ташиев во время звучания гимна приложил руку к сердцу, при том, что он был одет в форму. Тогда как, возмутились пользователи, он должен был стоять по стойке смирно.

В ведомстве, отметили, что согласно закона "О государственных символах", при официальном исполнении государственного гимна, все присутствующие прикладывают правую руку к левой стороне груди, "что и было сделано главой ГКНБ КР".

"Следует отметить, что генерал – лейтенант К.К. Ташиев находился среди руководителей министерств и ведомств, и приглашенных почетных гостей, из которых при звучании гимна страны образовался условный строй. Согласно устава внутренней службы ВС КР, при исполнении государственного гимна, военнослужащие, находящиеся в строю, принимают строевую стойку без команды, а рядом стоящие с подразделением командиры отдают честь прикладывая руку к головному убору.

Поскольку, К. Ташиев находился в условном строю почетных гостей, он при звучании гимна приложил правую руку к левой стороне руки. Однако, когда шли парадные расчеты под торжественный марш, как и полагается командиру, генерал – лейтенант Ташиев К.К. встал со своего места, отошел на шаг вперед от сидящих и стоя приветствовал проходящие парадные расчеты с прикладыванием руки к головному убору, тем самым отдавая воинскую честь. Поэтому исходя из той ситуации К. Ташиев поступил правильно как гражданин и военачальник одновременно.

В этой связи, заинтересованным в необоснованной критике председателя ГКНБ КР Ташиева К.К. лицам, стоит понять и вникнуть в данную ситуацию, и не допускать необоснованно огульной критики", - заявили в пресс-службе ГКНБ КР.