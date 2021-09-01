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Кыргызстанцев просят рассказать истории о родных, переживших блокаду

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- Светлана Лаптева
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В рамках проекта "Ленинградские окна" кыргызстанцев просят рассказать истории о родных, переживших блокаду в Ленинграде. Акцию проводит московская общественная организация ветеранов- жителей блокадного Ленинграда по согласованию с губернатором Санкт-Петербурга.

В рамках этой акции, в день полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 27 января 2022 года, в Санкт-Петербурге планируется размещение фотографий блокадников в окнах сохранившихся жилых домов, в которых они проживали во время блокады. Организаторы проекта хотят собрать самые ранние фото блокадников и современные фотографии, а также сканы документов. Возможно, в итоге этого будут сделаны фотопланшеты на каждого участника, где будут собраны визуальные документы причастности человека к блокаде.

В Кыргызстане истории собирает Кыргызское общество блокадников.

- Считается, что в Ленинграде, Москве и других регионах и вне России проживают около 100 000 ветеранов блокадников. Организаторы говорят о том, что в настоящее время судьба более 500 тысяч жителей блокадного Ленинграда не известна.

Задача акции - услышать рассказы блокадников, проживающих в Кыргызстане. Где именно проживали в Ленинграде, записать их воспоминания, отсканировать фотографии блокадного периода, эвакуации, мирной жизни и современности. Уточнить по какому адресу проживали блокадники, узнать сохранился ли дом. Можно записать рассказ на видео и залить в ютуб, в социальные сети, направить на ватсап. Акция направлена на патриотическое воспитание молодежи, отдание долга памяти героям-блокадникам, - рассказывает исполняющий обязанности руководителя Кыргызского общества блокадников Ленинграда Марат Кутанов.

Справка: напомним, что идея работы с изображениями на контрасте прошлого и настоящего ранее имела различное воплощение: проводились фотореконструкции зданий и улиц Санкт-Петербурга - блокадного Ленинграда, отслеживались биографии жителей блокадного Ленинграда. Название же "Блокадные окна Ленинграда" в свое время предложил Андрей Перескоков, исполнитель - художник Даниил Кузнецов. В ноябре 2015 года была открыта выставка. На фото были представлены "оконные рамы с нанесёнными на них сюжетами из жизни осаждённого города и тут же фрагмент современной жизни. Автор идеи рассказывает, что делает это ради современников, детей: "Необходимо дать возможность людям, живущим в мирное время, заглянуть в ту жуткую действительность, почувствовать весь ужас войны, чтобы не допустить в будущем повторения такой трагедии", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/405766
Теги:
Россия
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