Партия "Ата Мекен" намерена участвовать в выборах Жогорку Кенеша.

Сегодня, 1 сентября, в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР поступило соответствующее уведомление от политической партии "Ата Мекен". Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Уполномоченным представителем по выборам партия назначила Аблакееву Чынару Аскарбековну, уполномоченным представителем по финансовым вопросам – Кулжанову Динару Кувайбековну.

Напомним, ранее о намерении участвовать в парламентских выборах ЦИК уведомили семь политических партий - "Социал-демократы", "Улуттар биримдиги", "Ишеним", "Альянс", "Партия Зеленых Кыргызстана", "Жаратман Эл", "Патриотическая партия единения Кыргызстана".

Письменное уведомление с приложением нотариально удостоверенной копии устава политической партии должно быть подписано руководителем политической партии и заверено печатью политической партии. Последний день подачи письменного уведомления - 3 сентября 2021 года, до 18.00 ч.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша КР пройдут 28 ноября 2021 года.