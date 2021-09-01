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Партия "Ата Мекен" намерена участвовать в выборах Жогорку Кенеша

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- Оксана Гут
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Партия "Ата Мекен" намерена участвовать в выборах Жогорку Кенеша.

Сегодня, 1 сентября, в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов КР поступило соответствующее уведомление от политической партии "Ата Мекен". Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Уполномоченным представителем по выборам партия назначила Аблакееву Чынару Аскарбековну, уполномоченным представителем по финансовым вопросам – Кулжанову Динару Кувайбековну.

Напомним, ранее о намерении участвовать в парламентских выборах ЦИК уведомили семь политических партий - "Социал-демократы", "Улуттар биримдиги", "Ишеним", "Альянс", "Партия Зеленых Кыргызстана", "Жаратман Эл", "Патриотическая партия единения Кыргызстана".

Письменное уведомление с приложением нотариально удостоверенной копии устава политической партии должно быть подписано руководителем политической партии и заверено печатью политической партии. Последний день подачи письменного уведомления - 3 сентября 2021 года, до 18.00 ч.

Выборы депутатов Жогорку Кенеша КР пройдут 28 ноября 2021 года.


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URL: https://www.vb.kg/405768
Теги:
Ата Мекен, ЦИК, выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Омурбек Текебаев
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