Работа Ларисы Пак заняла второе место на конкурсе "Искусство силуэта"

Работа кыргызстанской художницы Ларисы Пак "Освобождение" заняла второе место на международной выставке-конкурсе современного искусства "Silhouette Festival / Искусство силуэта". Об этом художница сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

Событие было организовано Смоленским отделением Союза художников России. Выставку формировали из нескольких разделов: классическая живопись, авангардная живопись, акварель, сухая и масляная пастель, академическая, станковая и книжная графика, станковая, садовая и монументальная скульптура, фотография и цифровое искусство, декоративно-прикладное искусство и текстиль.

Конкурсная программа также имела несколько номинаций: традиция, элементы, авангард, абстракция, символизм, эзотерика, магия и футуризм, концепция, эксперимент, гиперреализм, репортаж (силуэт рассказывающий историю - storytelling art) и брендинг (силуэт как визитка). Были и специальные номинации: силуэт на фоне солнца, быстрые наброски силуэта и движение в силуэте.

"Освобождение" Ларисы Пак было представлен в специальной номинации "силуэт на фоне солнца". Жюри присвоило автору второе место. Демонстрировались работы участников в Выставочном зале Московского Союза художников на Кузнецком Мосту.

справка "ВБ"

Лариса Пак – художник-живописец, член Союза художников Кыргызской Республики, член Евразийской творческой гильдии (Лондон).