На улице Матросова экономят на тротуарах для пешеходов

В Бишкеке на улице Матросова уже третий месяц тянется ремонт дороги и тротуаров. Местные жители отмечают чрезвычайно узкие тротуары.

На отрезке Матросова между Джантошева и Скрябина площадь позволяет сделать просторные тротуары. Но вместо этого строители уложили узкие тропинки, на которых едва разойдутся два человека.

Мэрия раннее сообщала, что эта улица ремонтируется в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" за за счет грантовых средств Китайской Народной Республики, подрядчики – китайская корпорация China Road and Bridge Corporation.

Создается впечатление, что строители решили сэкономить на материалах.