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На улице Матросова экономят на тротуарах для пешеходов

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- Н Крайнова
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В Бишкеке на улице Матросова уже третий месяц тянется ремонт дороги и тротуаров. Местные жители отмечают чрезвычайно узкие тротуары.

На отрезке Матросова между Джантошева и Скрябина площадь позволяет сделать просторные тротуары. Но вместо этого строители уложили узкие тропинки, на которых едва разойдутся два человека.

Мэрия раннее сообщала, что эта улица ремонтируется в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" за за счет грантовых средств Китайской Народной Республики, подрядчики – китайская корпорация China Road and Bridge Corporation.

Создается впечатление, что строители решили сэкономить на материалах.


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URL: https://www.vb.kg/405770
Теги:
Бишкек, ремонт дорог, тротуар
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