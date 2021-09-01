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Путин оценил результаты США в Афганистане

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Военные США находились в Афганистане 20 лет, однако результат их деятельности оказался нулевым и ничего кроме трагедий не принес. Об этом заявил президент России Владимир Путин в эфире "Открытого урока" и общения со школьниками в рамках образовательного марафона "Знание".

"Результат - одни трагедии, одни потери - и для тех, кто это делал... и тем более - для тех людей, которые живут в Афганистане", - констатировал он.

30 августа США полностью завершили свое военное присутствие в Афганистане. Представитель талибов Забиулла Муджахид в тот же день заявил, что с уходом последнего американского солдата Афганистан стал полностью независимым. Он также назвал уход США поражением в продолжавшейся 20 лет войне, но отметил желание талибов выстроить хорошие отношения с Вашингтоном.

15 августа боевики движения "Талибан" (запрещен в РФ) вошли в Кабул и заявили о полном контроле над территорией Афганистана. Также они объявили, что в скором времени провозгласят создание Исламского Эмирата Афганистан. Сотни людей захотели покинуть страну и ринулись в аэропорт, из-за чего началась давка.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/405773
Теги:
Афганистан, Владимир Путин
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