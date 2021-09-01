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Создание центральноазиатского научного центра РАЕН обсудили в КНУ

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- Нина Ничипорова
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Ректор Кыргызского национального университета Канат Садыков принял делегацию Российской академии естественных наук во главе с первым вице-президентом, главным ученым секретарем РАЕН Лидией Иваницкой.

На встрече разговор шел о сотрудничестве двух организаций в рамках соглашения о сотрудничестве КНУ им. Ж.Баласагына и РАЕН в создании центральноазиатского научного центра Российской академии естественных наук.

Сотрудничество на первых этапах предусматривает реализацию совместных научных проектов с участием партнеров из Центральной Азии, проведение круглых столов по острым темам, дискуссий, консультаций, совещаний и рабочих встреч ученых наших стран.

Стороны также обсудили участие молодых ученых и студентов КНУ в деятельности Региональной общественной организации "Интеллектуальный путь" по формированию и продвижению решений по национальному и глобальному развитию стран, входящих в ЕАЭС.

На встрече присутствовали представители Министерства образования и науки КР, советники РАЕН Дмитрий Грачев и Нурсель Ахметов, проректор по развитию Санкт-Петербургского института иностранных языков Артур Бакиров.


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URL: https://www.vb.kg/405779
Теги:
КНУ, Россия, Кыргызстан
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