Создание центральноазиатского научного центра РАЕН обсудили в КНУ

Ректор Кыргызского национального университета Канат Садыков принял делегацию Российской академии естественных наук во главе с первым вице-президентом, главным ученым секретарем РАЕН Лидией Иваницкой.

На встрече разговор шел о сотрудничестве двух организаций в рамках соглашения о сотрудничестве КНУ им. Ж.Баласагына и РАЕН в создании центральноазиатского научного центра Российской академии естественных наук.

Сотрудничество на первых этапах предусматривает реализацию совместных научных проектов с участием партнеров из Центральной Азии, проведение круглых столов по острым темам, дискуссий, консультаций, совещаний и рабочих встреч ученых наших стран.

Стороны также обсудили участие молодых ученых и студентов КНУ в деятельности Региональной общественной организации "Интеллектуальный путь" по формированию и продвижению решений по национальному и глобальному развитию стран, входящих в ЕАЭС.

На встрече присутствовали представители Министерства образования и науки КР, советники РАЕН Дмитрий Грачев и Нурсель Ахметов, проректор по развитию Санкт-Петербургского института иностранных языков Артур Бакиров.