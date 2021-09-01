США окажут Украине помощь в размере 3 млрд долларов

Экспортно-импортный банк США (Эксимбанк) предоставит Украине помощь в размере $3 млрд после подписания меморандума о взаимопонимании. Об этом представитель вашингтонской администрации высокого ранга сообщила журналистам на специальном брифинге, посвященном запланированной на среду встрече американского лидера Джо Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским, находящимся с визитом в США.

"Что касается экономики, то мы используем этот визит для углубления нашего и без того прочного экономического партнерства. Наши страны завершат работу над меморандумом о коммерческом сотрудничестве, а Экспортно-импортный банк и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины подпишут меморандум о взаимопонимании с первоначальным объемом поддержки Эксимбанка в размере $3 млрд", - отметила она.

Эксимбанк США - специализированное учреждение американского правительства, занимающееся оказанием поддержки национальному бизнесу в выходе на иностранные рынки. При 42-м президенте США Билле Клинтоне (в 1993-2001 гг.) Эксимбанк довольно активно работал в России.

Военная помощь

Новый пакет американской военной помощи Украине в размере $60 млн будет включать в себя оборонительные вооружения поражающего действия. Об этом представитель вашингтонской администрации высокого ранга сообщила журналистам на специальном брифинге, посвященном запланированной на среду встрече американского лидера Джо Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским, находящимся с визитом в США.

"Президент Байден объявит о том, что он одобрил новый пакет помощи Украине в области безопасности на сумму $60 млн", - отметила она.

"Он будет включать в себя дополнительные противотанковые системы Javelin и другие оборонительные вооружения поражающего и непоражающего действия", - добавила представитель американской исполнительной власти. Она рассказала, что Байден и Зеленский "обсудят пути того, как США могут продолжать оказывать помощь Украине в сфере безопасности". Чиновник отметила, что на сегодняшний день Вашингтон с 2014 года выделил Киеву $2,5 млрд на поддержку сил Украины, включая более $400 млн только в этом году.

О том, что Байден распорядился выделить Украине помощь в размере до $60 млн за счет средств Пентагона, Белый дом сообщил в пятницу в преддверии визита Зеленского в Вашингтон.

Вашингтон поставляет Киеву вооружения и направляет специалистов для обучения армии. В рамках военной помощи Украине в 2017 и 2018 годах было выделено по $350 млн, в 2019 году - $250 млн, в 2020 году - $300 млн. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа одобрила продажу Киеву вооружений поражающего действия - Украина начала получать комплексы Javelin.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставки оружия и военной техники на территорию Украины странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке страны военным путем.

Помощь в борьбе с пандемией

Власти США намерены выделить Украине еще почти $13 млн в виде помощи на борьбу с пандемией.

"Мы уже предоставили $55 млн в виде помощи на цели, связанные с [борьбой с распространением] COVID-19 и передали Украине 2,2 млн доз вакцин от коронавируса. Мы намерены продолжать оказывать помощь Украине, это включает дополнительную помощь в связи с COVID-19 в размере $12,8 млн", - сказала она.

"Говоря о гуманитарной помощи, мы также продолжаем поддерживать украинцев, на которых оказывает влияние кризис с Россией на востоке [Украины], и рады объявить, что в этом году правительство США предоставит дополнительно гуманитарную помощь на $45 млн, чтобы помочь украинцам, которые все еще в этом нуждаются", - добавила представитель администрации.

По ее словам, в целом с 2014 года Вашингтон уже "предоставил Украине почти $2 млрд в виде помощи на цели развития". "Только в этом году мы планируем выделить свыше $463 млн в качестве помощи [по этой линии]", - отметила чиновница.

Возобновление комиссии по стратегическому партнерству

Байден и Зеленский в среду объявят о возобновлении работы двусторонней Комиссии по стратегическому партнерству.

"После встречи [Байдена и Зеленского] мы опубликуем всеобъемлющее совместное заявление, в котором будут сформулированы наши общие ценности и стратегические приоритеты, а также список конкретных результатов, затрагивающих все аспекты наших двусторонних отношений", - отметила она, добавив, что в заявлении будет говориться о возобновлении работы комиссии.

"Чтобы закрепить более высокий статус нашего стратегического партнерства, США и Украина объявят о возобновлении работы Комиссии по стратегическому партнерству. Эта комиссия не собиралась в течение трех лет, а хартия комиссии была подписана в 2008 году", - добавила представитель администрации.

По ее словам, США "искренне заинтересованы в том, чтобы возродить и активизировать не только [двусторонние] отношения, но и конкретно эту Комиссию по стратегическому партнерству как средство достижения этой цели".

При этом госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба согласуют осенью на встрече этой комиссии ее новую хартию о совместной работе двух стран по решению вызовов XXI века. "Мы ожидаем, что этой осенью состоится встреча между госсекретарем Блинкеном и министром иностранных дел Украины. И на этой встрече, как мы ожидаем, они утвердят новую хартию между нашими странами, в которой будут установлены параметры того, как мы можем тесно сотрудничать для решения вызовов XXI века", - отметила чиновник.

Она сообщила, что у Зеленского есть "инициатива по разработке плана трансформационных реформ для Украины". "Как мы ожидаем, президент Зеленский предварительно обсудит [ее] с президентом Байденом, а затем более полно представит на [заседании] Комиссии по стратегическому партнерству этой осенью", - добавила представитель администрации США.

Отношения на новом уровне

США рассчитывают вывести на новый уровень отношения стратегического партнерства с Украиной.

"Мы считаем, что сейчас, через 30 лет после того, как Украина стала независимой, наши отношения стратегического партнерства прочнее, чем когда-либо", - отметила она. "Мы считаем, что эта встреча состоится в важнейший момент с точки зрения двусторонних отношений, а именно в то время, когда мы продолжаем укреплять связи между нашими странами и пытаемся вывести наше стратегическое партнерство на новый уровень", - сказала представитель администрации.

Как уточнили на спецбрифинге, американский лидер "готов обсудить весь спектр политических вопросов, которые являются основополагающими для двусторонних отношений", а также "рассчитывает получить более полную информацию от президента Зеленского о текущей ситуации в сфере безопасности" Украины.

Байден и Зеленский сначала проведут встречу "в расширенном формате с участием ключевых помощников", подчеркнула чиновник. "Далее лидеры перейдут к беседе с глазу на глаз, что даст им возможность говорить более прямо", - сказала она.

"На этих встречах, как я ожидаю, президент Байден выразит непоколебимую приверженность безопасности, суверенитету и евро-атлантическим устремлениям Украины, а также коснется продолжающейся на Украине программы реформ, речь будет идти как о достигнутом прогрессе, так и о сферах, в которых требуется дальнейший прогресс", - сказала представитель администрации США.

Она полагает, что Украина "достигла невероятного прогресса в сферах управления, верховенства права и борьбы с коррупцией". "Мы считаем, что Украина может и должна реализовать дополнительные реформы с целью укрепления своей демократической системы, а США продолжат оказывать поддержку на этом направлении", - добавила представитель американской администрации.

Источник: ТАСС