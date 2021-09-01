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В РУз техникумы будут бесплатно обучать не поступивших в вузы абитуриентов

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В Узбекистане вновь решили переделать систему профессионального образования, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на постановление президента.

Документом поручено создать 24 новых техникума при высших учебных заведениях, а также закрепить за ними 213 уже действующих техникумов. Вузы должны обеспечить в техникумах высокое качество образования.

Мирзиёев поручил Минвузу совместно с Минэкономразвития до конца октября подготовить предложения по бесплатному обучению с 2022/2023 учебного года первой профессии или специальностям в техникумах и колледжах выпускников 11-х классов общеобразовательных школ, не поступивших на учебу в высшие образовательные учреждения.


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URL: https://www.vb.kg/405790
Теги:
абитуриент, Узбекистан
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