В РУз техникумы будут бесплатно обучать не поступивших в вузы абитуриентов

В Узбекистане вновь решили переделать систему профессионального образования, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на постановление президента.

Документом поручено создать 24 новых техникума при высших учебных заведениях, а также закрепить за ними 213 уже действующих техникумов. Вузы должны обеспечить в техникумах высокое качество образования.

Мирзиёев поручил Минвузу совместно с Минэкономразвития до конца октября подготовить предложения по бесплатному обучению с 2022/2023 учебного года первой профессии или специальностям в техникумах и колледжах выпускников 11-х классов общеобразовательных школ, не поступивших на учебу в высшие образовательные учреждения.