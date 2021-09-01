Власти ЕС выплатят соседям Афганистана 600 млн евро

Европейские власти намерены предложить соседям Афганистана финансовую помощь в размере 600 млн евро, чтобы те разместили у себя беженцев из Афганистана. Речь идет о Пакистане, а также, возможно об Узбекистане и Таджикистане. Об этом со ссылкой на официальных лиц в Брюсселе сообщает Financial Times.

По информации издания, таким образом в ЕС надеются избежать миграционного кризиса, который может возникнуть из-за наплыва мигрантов. Власти некоторых стран Евросоюза выразили обеспокоенность, что это может спровоцировать проблемы как в 2015 году, когда в ЕС направились сотни тысяч беженцев из Сирии.

Сообщается, что такие выводы были сделаны по результатам внеочередного заседания в Брюсселе. После него главы МВД Евросоюза выступили с официальным заявлением, в котором пообещали "усилить свою поддержку третьим странам, в частности, соседям Афганистана", а также начать сотрудничать с ними для предотвращения нелегальной миграции.

Кроме того, еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон сообщила, что Евросоюз проведет в сентябре международную конференцию, посвященную вопросу расселения беженцев из Афганистана. Она подчеркнула, что Евросоюз будет сотрудничать с другими мировыми лидерами, чтобы согласовать безопасные и законные маршруты переселения для беженцев.

Ранее министр Дании по делам иммиграции и интеграции Маттиас Тесфайе заявил, что беженцы из Афганистана должны не ехать в Европу, а оставаться в своем регионе. По его словам, задача Евросоюза стабилизировать регион, чтобы работающие там международные организации хорошо финансировались и люди могли там спокойно жить.

Однако, несмотря на заявления Тесфайе, Европа все равно готовится принять беженцев. По словам канцлера ФРГ Ангелы Меркель, Германия сможет принять 40 тысяч афганских мигрантов.

Источник: podrobno.uz