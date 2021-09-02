Задолженности по выплате пенсий в Кыргызстане нет

За январь-июль 2021 года вся сумма на выплату пенсий и иных социальных выплат в объеме 29083,3 миллиона сомов профинансирована в полном объеме. Задолженности по выплате пенсий по состоянию на 1 августа 2021 года не имеется.

Как сообщили в Социальном фонде республики, численность получателей пенсий по республике составляет 709,3 тысячи человек, из них пенсии получают через филиалы ГП "Кыргызпочтасы" - 239,5 тысячи человек или 34 % от общего количества, через банки республики – 469,8 тысячи человек или 66 %.

По предварительным данным, расходы Социального фонда за январь-июль этого года составили 34636,3 миллиона сомов, что на 2422,5 миллиона сомов больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Соцфонд ведет большую работу и по обеспечению пенсиями граждан Кыргызской Республики, осуществляющих трудовую деятельность на территории других стран из их пенсионных фондов.

В настоящее время Социальный фонд сотрудничает с Пенсионной службой Республики Корея в рамках меморандума о сотрудничестве между Социальным фондом Кыргызской Республики и Национальной пенсионной службой Республики Корея. Этот меморандум предусматривает выплату пенсионных средств Национальной пенсионной службой Республики Корея гражданам КР, работавшим в Корее. Граждане Кыргызстана, легально осуществлявшие трудовую деятельность в Корее, имеют право на единовременную выплату при выезде из Кореи. Также на данную пенсионную выплату имеют право наследники лица, проработавшего в Корее и не получившего выплату при выезде из этой страны.

В настоящее время численность получателей единовременной выплаты пенсионных накоплений составляет 54 человек.

Кроме того, между правительствами Кыргызской Республики и Турецкой Республики в апреле 2018 года в Анкаре был подписан договор о социальном обеспечении граждан КР, вступивший в силу 1 ноября 2020 года.

С 1 января 2021 года вступило в силу Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС, подписанное 20 декабря 2019 глда.

Основной целью этих документов является обеспечение и защита равных прав граждан Кыргызстана в сфере пенсионного обеспечения, а также развитие сотрудничества между странами.