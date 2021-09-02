В выборах депутатов Жогорку Кенеша планируют участие уже 15 партий

В выборах депутатов Жогорку Кенеша планируют участие уже 15 политических партий.

По данным ЦИК на 18:00 часов 1 сентября, от них поступили уведомления о намерении участвовать в парламентских выборах, которые пройдут 28 ноября.

1. "Социал Демократы"

Султанбеков Темирлан Медетбекович

2. "Улуттар Биримдиги"

Мырзакматов Мелисбек Жоошбаевич

3. "Ишеним"

Ибаков Мирлан Таштандиевич

4. "Альянс"

Закиров Азиз Адамович

5. "Партия Зеленых Кыргызстана"

Булекбаев Эркин Касымович

6. "Жаратман Эл"

Тулеев Расул Джумабекович

7. "Патриотическая Партия Единения Кыргызстана"

Осмоналиева Айдай Алмазбековна

8. "Ата Мекен"

Текебаев Өмүрбек Чиркешович

9. "Актив"

Иманалиев Курманбек Белекович

10. "Бийлик Элге"

Эрназарова Калдан Спабековна

11. "Ыйман Нуру"

Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович

12. "Социально-политическая партия Надежда Народа"

Алмаз уулу Аскар

13. "Акыйкат Кыргызстан"

Таалайбек уулу Алтынбек

14. "Альянс Политических Сил Кыргызстана"

Чекирбаева Зарина Сулаймановна

15. "Ар-Намыс"

Кулов Феликс Шаршенбаевич.

В пресс-службе ЦИК напоминают, согласно календарному плану в течение 5 календарных дней после назначения выборов депутатов Жогорку Кенеша политические партии, изъявившие желание участвовать в выборах, должны направить в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики письменное уведомление об участии в выборах, с указанием имени и данных уполномоченного представителя политической партии, обладающего правом подписи на избирательных документах, требуемых от политической партии в соответствии с настоящим конституционным законом. Письменное уведомление с приложением нотариально удостоверенной копии устава политической партии должно быть подписано руководителем политической партии и заверено печатью политической партии.

Последний день подачи письменного уведомления - 3 сентября до 18.00 ч.