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Президент КР присвоил детской академии "Алтын туйун" статус "национальный"

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- Оксана Гут
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Президент КР Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Республиканской детской инженерно-технической академии "Алтын туйун" присвоен статус "национальный". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что статус присвоен за особые заслуги в области внешкольного дополнительного образования, а также значительный вклад в воспитание подрастающего поколения.

Впредь данное внешкольное учреждение будет именоваться как "Национальная детская инженерно-техническая академия "Алтын туйун".

Напомним, что 12 мая 2021 года глава государства в ходе посещения академии встретился с педагогическим коллективом и родителями учащихся, которые продемонстрировали свои возможности и высказали ряд предложений по дальнейшей модернизации деятельности учреждения.

По итогам посещения в целях усиления потенциала учреждения для широкого внедрения педагогических инноваций и накопления новых технологий дополнительного образования президент Садыр Жапаров поручил увеличить финансирование академии.

Присвоение академии статуса "национальной" будет способствовать подготовке молодых высококвалифицированных научных кадров, эффективному взаимодействию с государственными органами, налаживанию сотрудничества с ведущими зарубежными научно-исследовательскими институтами и университетами в области науки и технологий.

Кроме этого, после соответствующих решений Кабинета министров будет повышена заработная плата основного и технического персонала учебного заведения. Также, в ближайшее время ожидается открытие спортивных площадок, возвести которые поручил Садыр Жапаров во время своего визита.

В настоящее время академия обучает более 1800 детей в онлайн и офлайн режимах робототехнике, основам технического моделирования, информатике и программированию, инженерии, 3D-моделированию, компьютерному дизайну, изобретательству и патентованию, рисованию, шахматам и многому другому.


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URL: https://www.vb.kg/405803
Теги:
дети, образование, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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