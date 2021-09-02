Погода
$ 84.58 - 84.79
€ 98.85 - 100.35

Нурипа Муканова: Беспредел на дорогах КР - следствие коррупции

609  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В рамках круглого стола "Кто ответит за смертность на дорогах" генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета Нурипа Муканова заявила, что беспредел на дорогах КР - следствие коррупции.

- По статистике в 80 процентах ДТП виноваты водители с небольшим стажем вождения. И тут встаёт вопрос, как они получают водительские права? Получается, что есть и риски при выдаче водительских удостоверений, - сказала она.

Кроме того, отметила Муканова, общественность считает, что работа ГУОБДД направлена только на получение вознаграждения, а не на регулирование ситуации


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405806
Теги:
дороги, коррупция
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  