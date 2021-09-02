Нурипа Муканова: Беспредел на дорогах КР - следствие коррупции

В рамках круглого стола "Кто ответит за смертность на дорогах" генеральный секретарь Антикоррупционного делового совета Нурипа Муканова заявила, что беспредел на дорогах КР - следствие коррупции.

- По статистике в 80 процентах ДТП виноваты водители с небольшим стажем вождения. И тут встаёт вопрос, как они получают водительские права? Получается, что есть и риски при выдаче водительских удостоверений, - сказала она.

Кроме того, отметила Муканова, общественность считает, что работа ГУОБДД направлена только на получение вознаграждения, а не на регулирование ситуации