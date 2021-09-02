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Врачи напомнили о различиях возбудителей COVID-19 и гриппа

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- Нина Ничипорова
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"СOVID-19, также как и грипп имеют сходную клиническую картину: повышенная температура тела, слабость, першение в горле, сухой кашель, головная боль, иногда – насморк или заложенность носа, боль в мышцах и суставах, апатия", - отметила врач эпидемиолог ГКБ №1 Айжаркын Эгембердиева.

При COVID-19 инкубационный период составляет от 1 до 14 дней, для гриппа - от нескольких часов до 3 дней.

Общее состояние при гриппе часто может улучшиться в течение 7-8 дней, а при коронавирусной инфекции - на 7-8 день и то у определенного процента людей, которые имеют факторы риска. При отсутствии правильного лечения может перейти на следующую стадию - с появлением одышки и дыхательной недостаточности.

Коронавирусная инфекция может вызывать расстройство пищеварения (диарея), при гриппе же у взрослых она встречается редко.

Для гриппа характерна осеннее-зимняя сезонность, тогда как для COVID-19 сезонность не имеет никакого значения, а только - нарушения противоэпидемических норм.

Пациентами группы риска при гриппе являются дети, беременные женщины, пожилые люди, лица с фоновыми заболеваниями и с иммунодефицитными состояниями. В случае COVID-19 факторами риска тяжелого течения являются пожилой возраст и наличие хронических заболеваний.

Смертность при COVID 19 выше, чем при гриппе - коэффициент смертности-3-4%. Смертность при сезонном гриппе обычно находится на уровне до 0,1%.

Важно, чтобы отличие коронавируса от гриппа устанавливал врач, так как оба заболевания могут приводить к опасным осложнениям – в том числе, пневмонии и в последующем летальному исходу.


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URL: https://www.vb.kg/405808
Теги:
грипп, смертность, врачи, коронавирус
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