"Хотел покатать девушек". В Караколе задержан злостный автоугонщик

"Хотел покататься и прокатить своих знакомых девушек". Караколец, который постоянно угонял автомашины, наконец задержан. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

Оперативники СКМ УВД Иссык-Кульской области и ОВД г. Каракол задержали 31-летнего местного жителя Т.У., промышлявшего угонами автомобилей.

Так, 17-июля в ОВД г. Каракол поступило заявление от жителя областного центра о том, что неизвестные лица совершили угон его автомашины марки "Honda Odyssey" на территории микрорайона "Восход".

В целях раскрытия данного преступления был введен план "Перехват", были выставлены милицейские посты на автодорогах при выезде из города, а также были ориентированы личный состав соседних территориальных отделов внутренних дел. В ходе предпринятых розыскных мероприятий угнанная автомашина была обнаружена в селе Ананьево Иссык-Кульского района. Однако, задержать подозреваемого по "горячим следам" не представилось возможным.

30 июля подобный угон автомашины "Honda Odyssey" в микрорайоне "Восход" был совершен у жительницы г. Каракол. Позже, её автомашина была обнаружена на территории областного центра, и вновь злоумышленнику удалось скрыться от сотрудников милиции.

Оба факта были зарегистрированы в ЕРПП ОВД г. Каракол, было начато досудебное производство по ст. 206 (Угон автомототранспортного средства) уголовного кодекса.

Для раскрытия данных преступлений была создана специальная следственно-оперативная группа, куда вошли сотрудники милиции с большим опытом из УВД Иссык-Кульской области, ОВД г. Каракол и ООБДД МВД КР по УВД Иссык-Кульской области.

Созданной следственно-оперативной группой были тщательно изучены камеры видео наблюдения, расположенные на территории г. Каракол и вдоль кольцевой автодороги вокруг озера Иссык-Куль. Вновь были опрошены свидетели и потерпевшие преступления. Детально были изучены места и методы совершенных преступлений, Были проведены следственно-оперативные мероприятия среди лиц, ранее судимых за аналогичное преступление.

В ходе предпринятых комплексных розыскных мероприятий на днях сотрудникам созданной следственно-оперативной группы удалось выйти на след и задержать подозреваемого в совершении данных преступлений. Им оказался 31-летний житель г. Каракол Т.У., который ранее привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления. По словам подозреваемого, он совершал угон автомашин, чтобы просто покататься и прокатить своих знакомых девушек.

Решением городского суда, злоумышленник оставлен под подписку о невыезде. В рамках досудебного производства ведутся следственные мероприятия.